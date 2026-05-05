El dato que confirma la espectacular Champions League de Luis Díaz; dejó abajo a Kane y a Olise

Luis Díaz ha tenido una brillante primera temporada con Bayern Múnich, equipo que lucha por quedarse con varios trofeos en esta campaña. Después de hacerse con el título de la Bundesliga de forma anticipada, los 'bávaros' se enfocan en las vuelta de las semifinales por la Champions League contra el PSG y la final de la Copa de Alemania frente al Stuttgart; por su puesto, que en estos certámenes el guajiro ha sido fundamental con sus actuaciones.

Pero en la previa del duelo de vuelta frente al PSG en el Allianz Arena, salió a la luz un contundente dato de Díaz Marulanda, mismo que dejó por abajo a sus compañeros en el 'grande de Baviera': Harry Kane y Michael Olise.

¿De qué se trata? Así las cosas en la cuenta en la red social de 'X' de 'The Touchline' realizaron un escalafón con los jugadores mejor valorados de la presente edición de la Liga de Campeones, y el nombre del 'crack' de la Selección Colombia aparece en el primer lugar por encima de sus 'socios' en el Bayern.

Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich. Getty Imágenes

Según esta cuenta, 'Lucho tiene un promedio de 8.27 de calificación en todos los partidos que ha disputado con los 'bávaros' en el máximo campeonato de clubes del 'viejo continente'. El segundo lugar en este listado fue para el centrocampista de la Selección Portugal y pieza clave en el PSG, Vitinha, con un 8.20 de promedio, mientras que el podio lo completa Harry Kane, con 8.18.



El cuarto lugar es para Michael Olise con 8.12, y el quinto puesto es para el joven mediocampista del Bayern, Aleksandar Pavlović, con un promedio de valoración de 8.5.



Los números de Luis Díaz en la presente Champions League

El oriundo de Barrancas, La Guajira, ha disputado 11 partidos de 13 posibles, acumulando 891 minutos. Además, se ha reportado con siete goles, ha generado cuatro asistencias, y ha visto una cartulina amarilla y ha sido expulsado una vez.



¿Cuándo es Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League?

La vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre 'bávaros' y 'les rouge-et-bleu' está pactado para este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, en horario de las 2:00 de la tarde en Colombia Recordemos que la serie está a favor de los vigentes campeones, el PSG, por marcador de 5-4. Luis Díaz marcó uno de los goles del Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.