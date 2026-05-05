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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El dato que confirma la espectacular Champions League de Luis Díaz; dejó abajo a Kane y a Olise

El dato que confirma la espectacular Champions League de Luis Díaz; dejó abajo a Kane y a Olise

Luis Díaz es una de las figuras del bayern Múnich, y previo a la vuelta por las semifinales de la Champions League contra el PSG, salió un apunte que lo pone por delante de Kane y Olise.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
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