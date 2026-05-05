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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, a liderar al Bayern Múnich en la 'operación remontada' contra PSG en la Champions League

Luis Díaz, a liderar al Bayern Múnich en la 'operación remontada' contra PSG en la Champions League

Bayern Múnich recibe este miércoles en el Allianz Arena al PSG en la vuelta de las semifinales por la Champions League. Luis Díaz y compañía pierden la serie frente a los parisinos por 5-4.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Luis Díaz, figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura en el Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

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