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Gol Caracol  / Atlético de Madrid empezó a invertir en el fútbol sudamericano; compró derechos de club ecuatoriano

Atlético de Madrid empezó a invertir en el fútbol sudamericano; compró derechos de club ecuatoriano

El cuadro 'colchonero' confirmó importante noticia para el fútbol sudamericano, con reciente compra del porcentaje, de un club en el fútbol ecuatoriano.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Atlético de Madrid adquirió derechos de club ecuatoriano.
Atlético de Madrid adquirió derechos de club ecuatoriano.
Foto: Getty Images.

El Atlético de Madrid "ha hecho efectiva la adquisición del 50 por ciento del Atlético Fútbol Club" de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, ascendido este octubre a la Serie A del país, y suma este club a sus franquicias ya existentes en México, con el Atlético de San Luis, y en Canadá, con el Atlético Ottawa, informó la entidad.

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"De esta forma, nuestro club se convierte en accionista de la entidad ecuatoriana, en la cual también participa la Junta de Beneficiencia de Guayaquil", explicó este viernes el Atlético de Madrid en un comunicado en sus canales oficiales.

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El club español explica que el "consejo de administración" del Atlético Fútbol Club "estará formado por seis miembros, tres representantes de la Junta de Beneficiencia y tres del Atlético de Madrid".

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"Dicho consejo celebrará su primera reunión la próxima semana, en la que elegirá a su presidente a propuesta de nuestro club, y nombrará a un director general del Atlético FC", añadió.

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"Consolidamos así el proyecto social y formativo iniciado en 2023 junto a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la entidad sin ánimo de lucro más grande del país sudamericano, cuyo objetivo era crear una Academia e implementar nuestro modelo deportivo y educativo en la región y que ahora culmina con la incorporación del Atlético FC a la familia rojiblanca", destacó el Atlético de Madrid.

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"El equipo logró el pasado mes de octubre un brillante ascenso a la Serie A ecuatoriana, bajo las órdenes de Carlos Santamarina, técnico de nuestra Academia", repasó.

El Atlético de Madrid expuso que, "durante estos tres años, el proyecto desarrollado con la Junta de Beneficencia se ha ido expandiendo a lo largo del país, donde acaba de inaugurarse la sede número 30" y ya está "presente en 10 ciudades: Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato y Quinindé, en las que más de 15.000 jóvenes se forman" con su "programa de desarrollo deportivo".

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