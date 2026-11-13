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Gol Caracol  / Se conoció sanción a Jesús Owono, tras expulsión que desencadenó en muerte de Jesús de Miguel

Se conoció sanción a Jesús Owono, tras expulsión que desencadenó en muerte de Jesús de Miguel

Hace pocos minutos se reveló la suspensión que deberá cumplir Jesús Owono, quien pasa por un trance después de lo sucedido hace un par de semana en el partido Andorra vs. Tenerife.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años.
Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años.
Foto captura de pantalla de video

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo jugó el pasado 2 de noviembre en Tenerife y en el que fue amonestado con roja directa tras una dura entrada al delantero localJesús de Miguel, que falleció al día siguiente.

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El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".

Jesús Owono, arquero del F. C. Andorra.
Jesús Owono, arquero del F. C. Andorra.
Foto: AFP

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Este órgano recuerda en su resolución que, según el acta arbitral, el guardameta del Andorra fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa" y añade que ninguno de los interesados ha formulado alegaciones a los hechos reflejados en dicha acta dentro del plazo reglamentario.

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También destaca que la propia descripción arbitral "permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa".

"A ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral", añade el texto.

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Además el Comité de Disciplina ha sancionado a otros jugadores del Andorra tras el encuentro de Tenerife. Efe Akman tendrá que cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones y Lautaro de León otro por doble amonestación y su consiguiente expulsión en el Heliodoro Rodríguez López. La misma sanción ha recaído al entrenador asistente Antonio José Sánchez por protestar al equipo arbitral y al jugador del Tenerife Dani "por conducta contraria al buen orden deportivo".

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El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estuvo ingresado desde la víspera, cuando fue trasladado tras el partido e ingresó en la unidad de cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió.

El percance tuvo lugar en el minuto 96 del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

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Cabe indicar que después del lamentable hecho el referido Owono cerró sus cuentas en redes sociales y extraoficialmente en la prensa española se viene hablando de la posibilidad de que el nacido en Guinea Ecuatorial decida retirarse de la actividad futbolística.

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