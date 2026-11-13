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Gol Caracol  / "Es un gran honor ser el capitán de la Selección de Portugal, tras la retirada de Cristiano Ronaldo"

"Es un gran honor ser el capitán de la Selección de Portugal, tras la retirada de Cristiano Ronaldo"

El nuevo campitán de la Selección de Portugal ya habló y semotró "contento y honrado2 por esta importante distinción y responsabilidad, quw hereda del gran Cristiano Ronaldo.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.
Foto: AFP

El jugador del Real Madrid Bernardo Silva ha destacado este viernes que es un "gran honor" y un "orgullo" asumir el cargo de capitán de la selección de Portugal en sustitución de Cristiano Ronaldo, quien anunció recientemente su retirada del equipo.

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"Es un gran honor ser uno de los capitanes. Es una señal de que llevo aquí mucho tiempo y de que he podido representar a la selección durante muchos años. Sé lo que hace falta para que podamos ganar y tener éxito. Voy con mucho orgullo a intentar desempeñar este papel de la mejor manera posible", afirmó en rueda de prensa.

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Desde la ciudad de Braga (norte), donde Portugal se enfrentará este sábado a Dinamarca en la Liga de las Naciones, el extremo madridista recordó que tuvo "el placer de jugar con Cristiano durante 12 años en la selección", y que su retirada fue "un momento triste".

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
AFP

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"Solo conozco la selección con Cristiano. Va a ser un capítulo diferente para todos nosotros. Este día tenía que llegar tarde o temprano. Para mí es triste porque fue un orgullo y un honor haber compartido vestuario con él", declaró Bernardo Silva.

No obstante, los jugadores lusos intentarán seguir "el camino natural de continuar y tratar de seguir esta trayectoria de éxito que la selección ha mantenido en los últimos años".

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Bernardo Silva, de 32 años, también destacó que Portugal "ha crecido y mejorado" a lo largo de los cuatro primeros partidos con su nuevo seleccionador, Jorge Jesus.

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"Esperemos que ese camino pueda continuar porque, en las últimas competiciones -no vamos a ocultarlo-, fueron una decepción y un fracaso, ya que queríamos llegar mucho más lejos", opinó.

Portugal, actual campeón de la Liga de Naciones, se medirá este sábado a Dinamarca en Braga con la clasificación para la siguiente fase ya asegurada, y un punto le garantizaría el primer puesto del grupo A4.

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Será el primer partido desde la retirada de Cristiano Ronaldo, el pasado 5 de noviembre, tras desacuerdos con Jesus. E

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