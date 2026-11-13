Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia sub-20 ya conoce rivales para el Sudamericano 2027; se definieron los grupos

La Selección Colombia sub-20 ya conoce rivales para el Sudamericano 2027; se definieron los grupos

Hace un par de horas, desde la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron el grupo en el que quedó instalada la 'tricolor', juntos a los equipos a enfrentar el próximo año.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de nov, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia Sub-20 ya conoce rivales para el Sudamericano de la categoría.
La Selección Colombia Sub-20 ya conoce rivales para el Sudamericano de la categoría.
Foto: FCF.

Este viernes 13 de noviembre, la Selección Colombia sub-20 conoció los rivales a enfrentar en el Sudamericano de la categoría, que se disputará en nuestro país a inicios del próximo año.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y justamente, a través de un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); se conoció que los dirigidos por César Torres liderarán el grupo A del certamen, enfrentando a varios rivales de peso, tales como la misma Paraguay y Chile, entre otros.

Mauricio Pochettino en su despedida como DT de la Selección de Estados Unidos.
Gol Caracol

"Uno de los mayores honores"; el adiós de Pochettino a Estados Unidos antes de asumir en el United

Álvaro Angulo en un partido preparatorio con la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

Jugador de paso por Selección Colombia fue llamado por figura para volver al fútbol argentino

Publicidad

Últimas noticias

Pablo Armero y Juan Arizala con la Selección Colombia.
Exclusivo
Selección Colombia

"En la Selección Colombia nos ha costado encontrar el sucesor de Pablo Armero; Arizala podría ser"

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Selección Colombia

El consejo de Iván Zamorano para potenciar a Luis Javier Suárez en la Selección Colombia

"La FCF informa que la Selección Colombia Masculina Sub-20 ya conoce a sus rivales para el certamen continental, luego del sorteo oficial realizado este viernes, 13 de noviembre, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en Luque. Tras la distribución de los bolilleros, el combinado nacional quedó ubicado en el Grupo A, zona en la que se enfrentará a las selecciones de Paraguay, Chile, Ecuador y Perú", indicó el comunicado que compartieron a través de las redes sociales.

Publicidad

¿Cómo será el formato del Sudamericano Sub-20 2027?

El Sudamericano Sub-20 de 2027 contará con la participación de diez selecciones (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), que estarán distribuidas en dos grupos de cinco equipos cada uno. De acuerdo con el formato oficial establecido por la Conmebol para esta edición, en la fase preliminar los combinados nacionales se enfrentarán bajo el sistema de todos contra todos, a una sola rueda.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Una vez finalizada esta instancia, las cuatro selecciones mejor ubicadas de cada grupo avanzarán a la Fase Final, en la que disputarán las semifinales y posteriormente la gran final, mediante enfrentamientos directos. Además, el certamen continental entregará cuatro cupos directos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, por lo que los equipos ya instalados en 'semis', que son cuatro, serán quienes se queden con esos selectos tiquetes al certamen mundialista.

Publicidad

Calendario, grupos y sedes

Este certamen se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero de 2027, con Medellín y Envigado como ciudades anfitrionas del campeonato. El Sudamericano contará con la participación de las diez selecciones de la Conmebol, que quedaron distribuidas en dos grupos tras el sorteo.

Publicidad

La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo A, junto a Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

Relacionados

Selección Colombia Sub 20

Sudamericano sub 20

Publicidad

Publicidad

Publicidad