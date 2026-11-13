La Selección Colombia sub-20 ya conoce rivales para el Sudamericano 2027; se definieron los grupos

Este viernes 13 de noviembre, la Selección Colombia sub-20 conoció los rivales a enfrentar en el Sudamericano de la categoría, que se disputará en nuestro país a inicios del próximo año.

Y justamente, a través de un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); se conoció que los dirigidos por César Torres liderarán el grupo A del certamen, enfrentando a varios rivales de peso, tales como la misma Paraguay y Chile, entre otros.

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"La FCF informa que la Selección Colombia Masculina Sub-20 ya conoce a sus rivales para el certamen continental, luego del sorteo oficial realizado este viernes, 13 de noviembre, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en Luque. Tras la distribución de los bolilleros, el combinado nacional quedó ubicado en el Grupo A, zona en la que se enfrentará a las selecciones de Paraguay, Chile, Ecuador y Perú", indicó el comunicado que compartieron a través de las redes sociales.

𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗦𝘂𝗯-𝟮𝟬 𝟮𝟬𝟮𝟳 📋✅



🔗 https://t.co/WebBH3acw8#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/KgA23HWacb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2026

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¿Cómo será el formato del Sudamericano Sub-20 2027?

El Sudamericano Sub-20 de 2027 contará con la participación de diez selecciones (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), que estarán distribuidas en dos grupos de cinco equipos cada uno. De acuerdo con el formato oficial establecido por la Conmebol para esta edición, en la fase preliminar los combinados nacionales se enfrentarán bajo el sistema de todos contra todos, a una sola rueda.

Una vez finalizada esta instancia, las cuatro selecciones mejor ubicadas de cada grupo avanzarán a la Fase Final, en la que disputarán las semifinales y posteriormente la gran final, mediante enfrentamientos directos. Además, el certamen continental entregará cuatro cupos directos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, por lo que los equipos ya instalados en 'semis', que son cuatro, serán quienes se queden con esos selectos tiquetes al certamen mundialista.

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Calendario, grupos y sedes

Este certamen se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero de 2027, con Medellín y Envigado como ciudades anfitrionas del campeonato. El Sudamericano contará con la participación de las diez selecciones de la Conmebol, que quedaron distribuidas en dos grupos tras el sorteo.

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La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo A, junto a Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.