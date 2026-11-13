Malas noticias para Jhon Durán en Benfica; compañero le quitó todo el protagonismo en Portugal

El argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, fue elegido este jueves mejor jugador de la Liga Portugal para los meses de septiembre y octubre, tras haber sido antes reconocido como mejor delantero y mejor joven de ese periodo.

"Ha sido un comienzo de temporada para recordar para el número 25 de las 'águilas', quien, durante el periodo evaluado, disputó seis partidos, en los que sumó cuatro goles y tres asistencias, y fue nombrado mejor jugador del partido en cuatro ocasiones", escribió la Liga portuguesa en su página web.

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En la votación al mejor jugador del mes, Prestianni recibió el 31,48 % de los votos de los entrenadores principales de los equipos de la competición, superando a André Clóvis (Académico de Viseu) y a su compañero en el Benfica, el griego Vangelis Pavlidis (11,11 %), respectivamente.

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Gianluca Prestianni, de 20 años, está viviendo su cuarta y mejor temporada con la camiseta del Benfica, donde se ha convertido en una pieza clave del ataque del técnico Marco Silva.



Prestianni é o melhor jogador do mês da Liga Portugal. pic.twitter.com/JEaPGyijQN — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 13, 2026

La campaña aún no ha llegado ni a la mitad, pero el extremo bonaerense suma las mejores cifras de su carrera, con 12 goles y seis asistencias en 20 encuentros en todas las competiciones.

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Su buen rendimiento en Portugal le ha valido, además, un puesto en la convocatoria del seleccionador Lionel Scaloni para la absoluta de Argentina, con la que se encuentra actualmente.

Por su parte Jhon Jáder Durán, durante septiembre de 2026, tuvo participación en cuatro compromisos con el Benfica, tres correspondientes a la Liga de Portugal y uno de la UEFA Europa League. El delantero colombiano acumuló aproximadamente 121 minutos en cancha: ingresó frente a Marítimo (8 minutos), Moreirense (24'), Gil Vicente (9') y fue titular contra el AC Milan, encuentro en el que disputó 80 minutos. Sin embargo, no consiguió marcar goles ni registrar asistencias durante ese periodo. Ante el Porto, el 20 de septiembre, permaneció en el banco de suplentes.

Jhon Durán, delantero colombiano, en un partido del Benfica por la Liga de Portugal. Getty Images

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La situación cambió durante octubre, mes en el que el atacante antioqueño consiguió mayor protagonismo ofensivo y celebró sus primeros goles de ese periodo. Durán disputó cuatro partidos con el conjunto portugués, acumuló 167 minutos y marcó tres tantos: anotó un doblete frente al Celtic, el 15 de octubre, en la victoria 4-1 por la Europa League, y también consiguió una anotación en el compromiso de la Copa de la Liga frente al Gil Vicente, el 29 de octubre. Además, tuvo participación contra Vitória Guimarães y Santa Clara, por la Liga de Portugal.