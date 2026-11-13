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Gol Caracol  / "Uno de los mayores honores"; el adiós de Pochettino a Estados Unidos antes de asumir en el United

"Uno de los mayores honores"; el adiós de Pochettino a Estados Unidos antes de asumir en el United

Al valorar su paso por la Selección de Estados Unidos, el DT argentino agradeció el compromiso de los jugadores y el apoyo de la Federación, previo a su desembarco en la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Mauricio Pochettino en su despedida de la Selección de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino en su despedida de la Selección de Estados Unidos.
Foto: AFP

El argentino Mauricio Pochettino, quien el próximo 18 de noviembre dejará de ser seleccionador de Estados Unidos para dirigir al Manchester United, declaró este viernes que estar al frente del combinado norteamericano ha sido "uno de los mayores honores" de su carrera.

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En declaraciones a los medios de la Federación norteamericana, tras conocerse su cambio de rol, el técnico de Murphy (provincia de Santa Fe), de 54 años, expresó su agradecimiento ante la oportunidad de haber liderado un equipo nacional.

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"Estamos muy agradecidos con los jugadores por su compromiso, con los aficionados por su fe y con la Federación por apoyar siempre a nuestro personal y crear oportunidades para influir en la cultura del fútbol en este gran país”, dijo Pochettino.

Mauricio Pochettino en un partido del Mundial 2026
Mauricio Pochettino en un partido del Mundial 2026
AFP

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El también extécnico del Espanyol, Southampton, Tottenham y Chelsea agradeció a los dirigentes "por su colaboración y la increíble relación de trabajo" mantenidos desde que lidera a la selección estadounidense.

"Hay un talento tremendo en la selección estadounidense, desde las categorías inferiores hasta la selección absoluta, y esa es una de las razones por las que tenemos tanta fe en el futuro del fútbol estadounidense. Siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones y apoyaremos a los equipos cada vez que salten al campo”, apuntó el argentino.

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Pochettino, que llevaba como técnico de Estados Unidos desde septiembre de 2024, ha acumulado en esta etapa 21 victorias, doce derrotas y dos empates en 25 encuentros, y ha alcanzado la final de la Copa de Oro de la Concacaf 2025 y los octavos del Mundial 2026 tras lograr la primera victoria en una eliminatoria desde 2002, y con tres triunfos batió el récord del equipo nacional.

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El Manchester United anunció este viernes la contratación para las próximas dos temporadas y media, hasta 2029, para sustituir a Michael Carrick, quien fue destituido esta semana de los 'diablos rojos'.

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