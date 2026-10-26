Balón de Oro 2026: Harry Kane recibió el trofeo Gerd Muller como el mejor delantero del mundo

El delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane, ganó este lunes su segundo trofeo Gerd Müller, el primero en solitario, tras la impresionante campaña 2025-2026 que completó.

Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

Publicidad

Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

"Puedo estar muy orgulloso. Ha sido la mejor temporada de mi carrera" 🌟



Harry Kane y su discurso después de ser nombrado mejor delantero del año #ballondor pic.twitter.com/Q5jDQerxTz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Publicidad

Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.



Kane sucede en el palmarés a Viktor Gyökeres y suma su segundo trofeo Gerd Müller, después del que compartió en 2024 junto a Kylian Mbappé.

La mejor delantera del mundo: Charlyn Corral

Publicidad

La mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, conquistó el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro.

Corral anotó 42 goles en la temporada 2025-2026 solo con su club, a los que hay que sumar los once que añadió con la selección mexicana.

Publicidad

""Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción. Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón todo vale la pena", dijo la jugadora mexicana.

Corral estuvo acompañada en el escenario al recoger el premio por Harry Kane, que se llevó el mismo galardón en categoría masculina.

Publicidad