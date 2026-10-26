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Gol Caracol  / Balón de Oro 2026: Harry Kane recibió el trofeo Gerd Muller como el mejor delantero del mundo

Balón de Oro 2026: Harry Kane recibió el trofeo Gerd Muller como el mejor delantero del mundo

Con 73 goles, el delantero inglés Harry Kane, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, se destacó por encima de otras figuras de talla internacional, como Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Harry Kane Gerd Muller
Harry Kane recibiendo el trofeo Gerd Muller - Foto:
AFP

El delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane, ganó este lunes su segundo trofeo Gerd Müller, el primero en solitario, tras la impresionante campaña 2025-2026 que completó.

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Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

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Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

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Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.

Kane sucede en el palmarés a Viktor Gyökeres y suma su segundo trofeo Gerd Müller, después del que compartió en 2024 junto a Kylian Mbappé.

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La mejor delantera del mundo: Charlyn Corral

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La mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, conquistó el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro.

Corral anotó 42 goles en la temporada 2025-2026 solo con su club, a los que hay que sumar los once que añadió con la selección mexicana.

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""Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción. Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón todo vale la pena", dijo la jugadora mexicana.

Corral estuvo acompañada en el escenario al recoger el premio por Harry Kane, que se llevó el mismo galardón en categoría masculina.

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