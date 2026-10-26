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Gol Caracol  / Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026; superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026; superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal

El astro inglés Harry Kane fue el elegido en la votación como el mejor jugador del mundo y se quedó con el prestigioso trofeo del Balón de Oro, entregado por France Football.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Harry Kane Balón de Oro
Harry Kane ganador del Balón de Oro 2026
AFP

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se coronó en Londres con el Balón de Oro, el sexto en la historia de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001.

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Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

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El ahora delantero del Bayern es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

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"Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos de Ronaldo Nazario. "Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno".

"No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con once años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo".

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Además, Kane se acordó en su discurso de su entrenador, Vincent Kompany, que ha sido hospitalizado estos días. "Sé que esto te va a dar algo de energía".

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El delantero inglés se impuso en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal y fue ovacionado en el London Palladium por una multitud que ansiaba su triunfo.

Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

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Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.

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