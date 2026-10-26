Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz recuerda a Colombia en gala del Balón de Oro; “Trato de sacar la cara por nuestro país”

Luis Díaz recuerda a Colombia en gala del Balón de Oro; “Trato de sacar la cara por nuestro país”

El guajiro Luis Díaz estuvo presente en la ceremonia del Balón de Oro, y allí no ocultó su apoyo para su compañero Harry Kane, pero de paso le destacaron que era la representación de Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Geraldine Ponce
Luis Díaz Geraldine Ponce
Pantallazo DAZN

Bayern Múnich dijo presente en la ceremonia del Balón de Oro con Harry Kane, Michael Olise, Lennart Karl, Dayot Upamecano y Luis Díaz, con el guajiro siendo la representación de Colombia, y dejando unas declaraciones sobre nuestro país.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Eso sí, de entrada, 'Lucho' no ocultó su apoyo constante a su compañero, quien es uno de los grandes opcionados a quedarse con el máximo galardón individual del mundo del fútbol. "Así es, muy feliz de estar aquí, compartir con mis compañeros, grandes atletas, esperemos que sea el final deseado porque Harry es uno de los candidatos, estamos haciendo fuerza para que se lo lleve".

Publicidad

Últimas noticias

Luis Díaz Selección Colombia
Colombianos en el exterior

¿En qué puesto quedó Luis Díaz en el Balón de Oro 2026 y a quiénes superó?

Harry Kane y Luis Díaz en su llegada a Londres para la gala del Balón de Oro.
Colombianos en el exterior

A horas de entrega del Balón de Oro, Harry Kane y Olise se llevan los focos; Luis Díaz, perfil bajo

Luego de eso, Díaz Marulanda se mostró feliz cuando en 'DAZN' le destacaron que era el único colombiano presente en la gala del Balón de Oro. "Qué bueno escuchar eso de tu parte, trato siempre de dar mi mejor versión, dar la cara por nuestro país. Siempre morimos y matamos por representarlos a ellos, saludo muy especial a todo Colombia, gracias por todo siempre", expresó el nacido en Barrancas, La Guajira.

Publicidad

Eso sí, el atacante del Bayern Múnich no se guardó nada al referirse a otro de los principales candidatos, Lamine Yamal, quien tiene un juego parecido al de él. "Me encanta como juega, su habilidad, su técnica, es un niño que a pesar de su corta edad tiene cosas que estuviera jugando hace muchísimo tiempo, es uno de los candidatos, esta muy cerca, si no se lo lleva ahora, pronto podrá ganarlo si trabaja por eso, desearle lo mejor, a cada atleta, hay muchísimos buenos, pero ojalá Harry lo gane", finalizó Luis Díaz en su corta entrevista en la llegada al teatro London Palladium, donde se da la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Cabe recordar que en el listado de los 30 finalistas para el galardón entregado por 'France Football', el guajiro quedó en el puesto 24, tal y como se conoció horas antes del inicio de la gala, lo que generó algunas opiniones divididas sobre su lugar, por debajo de otros futbolistas.

Luis Díaz Selección Colombia
Colombianos en el exterior

¿En qué puesto quedó Luis Díaz en el Balón de Oro 2026 y a quiénes superó?

Kylian Mbappé en el partido ante la Roma por Champions
Gol Caracol

Kylian Mbappé, por encima de Lionel Messi en los clásicos; batió un registro goleador

Jhon Arias, el nuevo '10' de la Selección Colombia
Selección Colombia

Boletería partido Selección Colombia vs Chile en Cali; cuánto valen, fechas y medios de pago

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad