Luis Díaz recuerda a Colombia en gala del Balón de Oro; “Trato de sacar la cara por nuestro país”

Bayern Múnich dijo presente en la ceremonia del Balón de Oro con Harry Kane, Michael Olise, Lennart Karl, Dayot Upamecano y Luis Díaz, con el guajiro siendo la representación de Colombia, y dejando unas declaraciones sobre nuestro país.

Eso sí, de entrada, 'Lucho' no ocultó su apoyo constante a su compañero, quien es uno de los grandes opcionados a quedarse con el máximo galardón individual del mundo del fútbol. "Así es, muy feliz de estar aquí, compartir con mis compañeros, grandes atletas, esperemos que sea el final deseado porque Harry es uno de los candidatos, estamos haciendo fuerza para que se lo lleve".

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Luego de eso, Díaz Marulanda se mostró feliz cuando en 'DAZN' le destacaron que era el único colombiano presente en la gala del Balón de Oro. "Qué bueno escuchar eso de tu parte, trato siempre de dar mi mejor versión, dar la cara por nuestro país. Siempre morimos y matamos por representarlos a ellos, saludo muy especial a todo Colombia, gracias por todo siempre", expresó el nacido en Barrancas, La Guajira.

El mensaje de Luis Díaz para Colombia y los colombianos en DAZN 🇨🇴❤️



"Morimos y matamos por representarlos a ellos" 🥹



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Eso sí, el atacante del Bayern Múnich no se guardó nada al referirse a otro de los principales candidatos, Lamine Yamal, quien tiene un juego parecido al de él. "Me encanta como juega, su habilidad, su técnica, es un niño que a pesar de su corta edad tiene cosas que estuviera jugando hace muchísimo tiempo, es uno de los candidatos, esta muy cerca, si no se lo lleva ahora, pronto podrá ganarlo si trabaja por eso, desearle lo mejor, a cada atleta, hay muchísimos buenos, pero ojalá Harry lo gane", finalizó Luis Díaz en su corta entrevista en la llegada al teatro London Palladium, donde se da la ceremonia del Balón de Oro 2026.



Cabe recordar que en el listado de los 30 finalistas para el galardón entregado por 'France Football', el guajiro quedó en el puesto 24, tal y como se conoció horas antes del inicio de la gala, lo que generó algunas opiniones divididas sobre su lugar, por debajo de otros futbolistas.