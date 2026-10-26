Unai Simón ganó el premio al mejor arquero del mundo, en gala del Balón de Oro 2026

El portero Unai Simón, del Athletic Club y de la selección española, consiguió este lunes el trofeo que designa al mejor guardameta de la temporada en la gala del Balón de Oro.

Simón, que releva en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma, conquistó la pasada temporada la Copa del Mundo encajando solo un gol en los ocho partidos disputados y llevándose el Guante de Oro de la competición.

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El vasco es el primer portero en la historia de España en ganar este galardón, que se instauró en 2019 y que, desde entonces, han ganado Alisson Becker, Donnarumma en dos ocasiones, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez, también en dos ocasiones.

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Simón, que recibió el premio de las manos de Peter Schmeichel, ya fue segundo en este premio hace dos temporadas, en el mismo año en el que ganó la Eurocopa con España.



"Ha sido uno de los veranos más bonitos de nuestra vida", aseguró Simón en referencia a la conquista del mundo.

En Londres, el arquero estuvo acompañado por su familia y por una delegación del Athletic que incluye al presidente, Jon Uriarte, y el director deportivo, Mikel González. La intención del club es que José Ángel Iribar también estuviera presente, pero no se pudo hacer.

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Premio Yashin femenino

La jugadora del Barcelona, Cata Coll, se alzó con el premio Yashin, que designa a la mejor portera, en la gala del Balón de Oro.

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Coll conquistó la Liga Española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League con el Barcelona, además de la Liga de Naciones con España.

"Es un privilegio compartir este trofeo con todos vosotros y sobre todo con un español. Darle las gracias al Barcelona por dejarme defender este escudo, al cuerpo técnico por ayudarme a mejorar, a la selección, por dejarme representar a mi país, a toda mi familia, a mis compañeras, porque un portero puede salvar una final, pero sin ellas no estaría aquí. A todas esas porteras que han abierto el camino y a todas las niñas que sueñan con serlo. Lo más importante es enseñarle a las niñas que pueden estar aquí", dijo al recibir el premio de las manos de la leyenda Peter Schmeichel.

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Coll compartió escenario junto a Unai Simón, que se llevó el premio Yashin a mejor portero por su actuación en el Mundial.