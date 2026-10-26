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Gol Caracol  / Luis de la Fuente, campeón del Mundial 2026, elegido el mejor técnico en ceremonia del Balón de Oro

Luis de la Fuente, campeón del Mundial 2026, elegido el mejor técnico en ceremonia del Balón de Oro

El experimentado entrenador español Luis de la Fuente se quedó con este galardón, por encima de otros timoneles como Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery, entre otros.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Luis de la Fuente trofeo Johan Cruyff
Luis de la Fuente, ganador del trofeo Johan Cruyff
AFP

El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo al mejor entrenador de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro.

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De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.

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El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025.

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Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.

"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad".

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Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.

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