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Gol Caracol  / Lamine Yamal recibió el premio Kopa al mejor jugador jóven del mundo, en gala del Balón de Oro

Lamine Yamal recibió el premio Kopa al mejor jugador jóven del mundo, en gala del Balón de Oro

El habilidoso atacante del Barcelona, Lamine Yamal, consiguió este galardón por tercera vez consecutiva. Nombró a su compañero Pau Cubarsí cuando lo recibió, este lunes, en Londres.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Lamine Yamal Premio Kopa
Lamine Yamal con Premio Kopa 2026
AFP

El español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, se alzó por tercer año consecutivo con el trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años de la temporada.

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Lamine, campeón de la Liga Española con el Barcelona y del Mundial con España, fue además el máximo asistente de la competición española y elegido el mejor jugador de la misma. En la Copa del Mundo, donde fue titular en todos los partidos excepto en el debut contra Cabo Verde, solo sumó un gol, pero forzó un penalti en la semifinal contra Francia.

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Lamine, que apareció en el London Palladium acompañado de su pareja y de varios de sus familiares, recibió el premio de manos de la leyenda ucraniana Andriy Shevchenko.

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"Es un honor estar aquí y recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviese Cubarsí. Se lo merece también, Ojalá se lo hubiera llevado él. Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este", dijo Lamine al recoger el premio.

Preguntado por Thierry Henry, uno de los presentadores del evento, sobre si este es el premio que esperaba ganar este año, en referencia al Balón de Oro. "Yo quiero todos, pero este quería que fuera para Cubarsí".

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Nadie ha ganado este trofeo más de un vez, pero Lamine se lo ha llevado en tres ocasiones, todas ellas consecutivas. Es un premio, además, de temática casi exclusivamente blaugrana, porque en el pasado también se lo apuntaron Gavi y Pedri.

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En las votaciones, el extremo español se ha impuesto, entre otros, a su compañero en el Barcelona Pau Cubarsí, y a Yan Diomandé, del Real Madrid.

Lamine espera redondear la noche con la conquista del Balón de Oro, en el que es uno de los máximos favoritos junto a Harry Kane y Kylian Mbappé. El año pasado ya fue segundo, solo por detrás de Ousmane Dembelé.

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