¿Cuál es el nuevo Lamine Yamal de Barcelona?; joven promesa ya debutó con los 'culés'

El delantero sueco Roony Bardghji se ha convertido a todos los efectos en jugador del primer equipo azulgrana y lucirá el dorsal número '19', por lo que dejará de tener ficha con el equipo filial, el Barça Atlètic, y abandonará el número '28'.

Bardghji fue protagonista en la victoria ante el Athlétic Club en las semifinales de la Supercopa (5-0) con un tanto y una asistencia. Llegó el verano pasado procedente del Copenhague y desde entonces ha participado en 14 partidos.

Se trata de un prometedor jugador de 20 años, nacido en Kuwait en el seno de una familia siria. Llegó a Suecia con siete años, es internacional por ese país y debutó como profesional en el Copenhague.

Roony Bardghji, que ya llevó ese número 19 durante la pretemporada, hereda el dorsal que Lamine Yamal lució en sus inicios y hasta la temporada 2024-25 y también Leo Messi (2005-08).



Anteriormente es un número que también llevaron Juan Antonio Pizzi (1996-98), Patrick Kluivert (1998/99), Dani García Lara (1999-03), Fernando Navarro (2004/05), Maxwell (2009-12), Martín Montoya (2012) (2013/14), Sandro Ramírez (2015/16), Lucas Digne (2016-18), Munir El Haddadi (2018), Kevin-Prince Boateng (2019), Carles Aleñá (2019), Martin Braithwaite (2020), Agüero (2021), Ferran Torres (2022), Franck Kessie (2022/23) o Vitor Roque (2024).

Si bien es cierto, todavía es muy pronto para llegar a hacer una comparación a la magnitud de Lionel Messi, así como en su momento lo hicieron con Lamine y el mismo Ansu Fati; sí es cierto que al joven futbolista esperan llevarlo de a poco en el equipo profesional, donde esperan empiece a deslumbrar con su talento.

Por lo pronto, el sueco Roony Bardghji está muy cerca de levantar su primer título como profesional en Barcelona, pues, de vencer a Real Madrid el domingo, se coronará campeón de la Supercopa de España con los 'culés', en territorio árabe.