Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección clasificada al Mundial 2026 se quedó sin técnico; "renunció por temas personales"

Selección clasificada al Mundial 2026 se quedó sin técnico; "renunció por temas personales"

A pocos meses de que ruede la pelota en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, una de las selecciones confirmó que su entrenador dio un paso al costado.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad