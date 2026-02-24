Club inglés es investigado por inundar su campo a propósito para suspender un partido

El King’s Lynn Town, un equipo de National League North (Sexta división inglesa), está siendo investigado por supuestamente haber inundado su campo a propósito para posponer el partido que tenían que disputar South Shields el pasado 14 de febrero.

Según las imágenes recuperadas de las cámaras de seguridad del estadio, el club utilizó los aspersores para regar el campo pese a que ya estaba lloviendo.

Colocado en la decimonovena posición de la tabla, el King’s Lynn Town está peleando por no entrar en descenso y llegó a ese partido contra el South Sields con varias bajas por lesiones y por enfermedad.

Las autoridades de esta liga no profesional han confirmado que están investigando lo ocurrido, que han pedido el contenido de las cámaras de seguridad y que harán las pesquisas necesarias para determinar si hubo intencionalidad en inundar el césped para que el partido no se pudiera llevar a cabo.

