"Luis Javier Suárez ya se ubica entre los mejores del siglo XXI en la Liga de Portugal"

Luis Javier Suárez llegó a Sporting Lisboa a hacer historia. En 36 partidos, ha marcado 27 goles y brindado seis asistencias, siendo pieza clave a lo largo de la temporada, donde el club se mantiene vivo en la Champions League, Copa de Portugal y Primeira Liga. Razón por la que los elogios no se han hecho esperar y desde territorio luso lo pusieron a la altura de grandes jugadores.

De los 36 tantos, 20 han sido por Liga, registro que solo otros ocho futbolistas de dicha institución han alcanzado en una sola temporada. El más reciente fue Viktor Gyökeres, quien infló las redes en 29 ocasiones, en la 2023/2024, y lo hizo en 39 oportunidades, en la 2024/2025. Justamente, el delantero samario arribó al equipo con la labor de sustituir al sueco, que se fue al Arsenal.

La lista continúa con Pedro Gonçalves, que marcó 23 goles en 2020/2021; Bruno Fernandes, con 20 anotaciones, en 2018/2019; Bas Dost, que firmó 34 dianas en 2016/2017 y no se quedó con ello, pues en la 2017/2018, hizo 27. Posteriormente, el turno fue para Islam Slimani, que logró 27 goles en 2015/2016, y Liédson, con 25 tantos en 2004/2005. Sin duda, son números de récord.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, celebra un gol en la Primeira Liga AFP

Y la clasificación la cierran Jardel, con 42 anotaciones en la temporada 2002/2003 y Alberto 'el Beto' Acosta, quien marcó 22 goles en 1999/2000. Así las cosas, Luis Javier Suárez entró en ese selecto grupo, gracias a que llegó a los 20 tantos en Liga, alcanzando Vangelis Pavlidis, del Benfica, en la carrera por el Balón de Plata como máximo artillero del certamen portugués, que va en la fecha 23.



Recordemos que el colombiano arribó a Sporting Lisboa, proveniente de Almería, donde fue figura. Razón por la que el equipo luso pagó 22,1 millones de euros, más otros posibles cinco en primas. De igual manera, firmó contrato hasta 2030 y le pusieron una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Esto llevó a que 'A Bola' afirmara que "Luis Javier Suárez ya se ubica entre los mejores del siglo XXI en la Liga".