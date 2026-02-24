Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Javier Suárez ya se ubica entre los mejores del siglo XXI en la Liga de Portugal"

"Luis Javier Suárez ya se ubica entre los mejores del siglo XXI en la Liga de Portugal"

Los números que el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, está firmando con Sporting Lisboa, lo ubican a la altura de un exclusivo listado de nueve jugadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad