Barcelona y Atlético de Madrid, con sentido mensaje a Carlo Ancelotti por su llegada a Brasil

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick, ha deseado mucha suerte en la selección brasileña a su homónimo en el Real Madrid, Carlo Ancelotti , de quien se ha mostrado convencido de que continuará consiguiendo "éxitos" en su nueva etapa.

"Creo que encontrará un gran equipo y podrá seguir con sus éxitos allí", ha señalado el preparador alemán, en la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Espanyol, al ser preguntado por la decisión del italiano de entrenar al combinado brasileño una vez finalice el campeonato doméstico.

El técnico de Heidelberg ha calificado a Ancelotti como un "caballero y uno de los mejores y más exitosos entrenadores del mundo", y ha destacado el "trabajo fantástico" que ha realizado en el Real Madrid en las últimas temporadas. "Le deseo lo mejor en su nuevo trabajo", ha zanjado Flick.

Simeone: “Soy un admirador de Ancelotti, él lo sabe, se lo dije y lo quiero mucho”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles su “admiración increíble” por Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, al que quiere “mucho” y le desea “lo mejor” en su nueva etapa en la selección brasileña, tras finalizar su trayectoria en el club blanco al final de LaLiga.

“Valoración, no entraría en esa parcela, porque es una decisión de su club y de él. Creo que, como entrenador, y me imagino que todos los entrenadores que hoy estamos en LaLiga y los que no están trabajando, tenemos una admiración increíble por Ancelotti, por todo su trabajo”, valoró el preparador argentino en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

“No sólo por lo que representó en el Real Madrid, cómo trabajó en el Real Madrid, cómo gestionó lo que tuvo que gestionar en el Real Madrid, sino todo lo que hizo en su carrera deportiva”, añadió.

Y remarcó: “Yo soy un admirador de él. Lo sabe, se lo dije, lo quiero mucho y, obviamente, le deseo lo mejor”.