Barcelona y la decisión de último minuto, previo al duelo contra PSG, por Champions League

El FC Barcelona ha anunciado que subastará las camisetas de los jugadores que se enfrentarán este miércoles al París Saint-Germain en la Liga de Campeones para recaudar fondos para la Fundación Xana, creada por la familia de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del club francés, tras el fallecimiento de su hija.

La entidad azulgrana destinará este dinero al programa Pulseres Blaugranes de la Fundación Barça, que tiene como objetivo humanizar la estancia hospitalaria de larga duración de niños y adolescentes con enfermedades graves, y reservará una parte de la recaudación específicamente para la Fundación Xana.

Esta organización, impulsada por Luis Enrique, trabaja para ofrecer acompañamiento integral -médico, social y emocional- a niños con enfermedades graves ya sus familias.

En un comunicado, el club catalán ha indicado que "este apoyo se enmarca en la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones", y se concretará próximamente en una encuentro entre un niño con enfermedad grave y jugadores del primer equipo del Barça.

Por su parte, el París Saint-Germain lucirá el logotipo de la Fundación Xana en su camiseta, debajo del dorsal, durante el partido de este miércoles por la noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

AFP

Además, el club parisino anunció en sus redes sociales que las camisetas usadas por los futbolista en el partido contra el Barça serán subastadas próximamente y la totalidad de los ingresos será destinada a dicha organización.

En la rueda de prensa previa al partido, Luis Enrique Martínez agradeció al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el gesto de dar visibilidad a la Fundación Xana, que recientemente fue premiada en la gala del Balón de Oro con el Premio Sócrates.

"Querría dar las gracias al presidente por su gesto increíble de poner el nombre de la Fundación Xana en la camiseta del París Saint-Germain mañana contra el Barça. Nos parece un gesto muy especial el hecho de tener esta visibilidad para seguir ayudando a familias y niños", destacó el técnico asturiano.