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Gol Caracol  / Barcelona y otro GOLAZO al Real Madrid en el clásico; así fue el tanto de Ferrán Torres

Barcelona y otro GOLAZO al Real Madrid en el clásico; así fue el tanto de Ferrán Torres

Ferrán Torres aprovechó una magnífica jugada colectiva del Barcelona para ampliar la ventaja sobre Real Madrid, este domingo en el Camp Nou. ¡Los 'culé' quieren la Liga!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de may, 2026
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Ferrán Torres Barcelona
Ferrán Torres celebra gol con Barcelona
AFP

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