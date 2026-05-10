Barcelona y otro GOLAZO al Real Madrid en el clásico; así fue el tanto de Ferrán Torres

Barcelona recibió este domingo al Real Madrid en un nuevo clásico de la Liga de España, y de entrada en el juego en el Camp Nou, liquidó el encuentro con sendos golazos, uno de ellos fue obra de Ferrán Torres.

El talentoso jugador de los 'culé' aprovechó una magnífica jugada colectiva de su equipo para ampliar la ventaja sobre los 'merengues'; definió al palo más largo para batir a Courtois. El 2-0 se subió en el tablero, en tan solo 18 minutos. Ferrán no dudó ante la pasividad de los defensores 'merengues'; la asistencia fue de Dani Olmo de taco.

Ferrán Torres marcó un golazo en el clásico Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España. Getty Imágenes Ferrán Torres

Antes, Marcus Rashford también marcó un gran gol para vencer a Thibaut Courtois. Los dirigidos por Hansi Flick quieren adjudicarse una nueva Liga de España.

VEA ACÁ EL GOLAZO de Ferrán Torres en Barcelona vs. Real Madrid: