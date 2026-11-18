La ciudad de Barranquilla se encuentra en el foco de los futboleros de nuestro continente, por la realización allí del partido de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, cuyas delegaciones llegaron hacer pocos minutos a sus hoteles de concentración en la capital del Atlántico.

El duelo entre brasileños y argentinos se tiene programado para el próximo sábado 21 de noviembre, en un remodelado e impactante estadio Metropolitano, a las 5 y 30 de la tarde, al que llegarán un importante número de seguidores de los 'xeneizes' y un poco menor del cuadro 'galo', que sin embargo prometen una fiesta completa durante todos estos días. De hecho, no solamente en Barranquilla, sino también en Cartagena y Santa Marta se han dejado ver hinchas de bando y bando.

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En medio de todo esto, hay un toque adicional atractivo en nuestro territorio, como quiera que en Boca están con un papel de primer nivel el arquero Álvaro Montero, de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo; y del extremo Sebastián Villa, quien dejó un recuerdo por su irrupción en el fútbol colombiano en Deportes Tolima ya hace años. En Mineiro, de su lado, hacen parte de la plantilla el volante Kevin Castaño, quien llegó procedente de River Plate y es hombre de confianza del DT Eduardo Domínguez. De igual manera, allí se encuentra el atacante Mateo Cassierra.

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Ya con los protagonistas y las figuras en Colombia, ahora lo que resta son los primeros entrenamientos de los finalistas, los respectivos reconocimientos de la cancha del Metropolitano y esperar la hora del compromiso final de la Sudamericana.



¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO POR TV la final de Copa Sudamericana?

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla; programada para iniciar a las 5:30 p. m. (hora de Colombia).

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Este compromiso tendrá transmisión de ESPN y Direc TV Sports para territorio colombiano.