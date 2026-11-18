A solo horas de su eliminación por Copa BetPlay contra Once Caldas; James Rodríguez es tema noticioso en territorio antioqueño, por lujosa compra que realizó y con la que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

Se trata de un exclusivo automóvil, de más de un millón de dólares, con el que ya se ha robado todos los comentarios. "Felicitaciones James", comentó en Instagram la cuenta RR Autos; misma, que gestionó la venta del carro al '23' de Atlético Nacional.

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El automóvil en mención es un Lamborghini Revuelto, llamativo por su gran y lujoso diseño, además de sus muchos caballos de fuerza, que puede superar velocidades de 300 kilómetros por hora.

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¿Cuál es el nuevo carro de James Rodríguez?

El Lamborghini Revuelto, es el modelo más reciente y potente de la prestigiosa marca italiana. El vehículo que adquirió el actual dorsal '23' de Atlético Nacional y referente de la Selección Colombia llama la atención a primera vista por su imponente color naranja brillante, más conocida por la marca como el Arancio Apodis; combinado con detalles en negro y rines deportivos.

Uno de los detalles más llamativos del superdeportivo son sus icónicas puertas de tijera que se abren hacia arriba, acompañadas de un diseño futurista con luces LED y una cabina inspirada en los aviones de combate.

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En cuanto a su rendimiento, la máquina elegida por James cuenta con un motor V12 de 6.5 litros, que fácilmente logra una potencia total de 1.015 caballos de fuerza. Gracias a esta combinación, el carro pasa de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y supera los 350 km/h de velocidad máxima.

¿Cuánto cuesta el Lamborghini de James Rodríguez?

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Este auto tendría un valor entre los 3.000 y 3.700 millones de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a 906.800 y 1,1 millones de dólares, respectivamente. Ahora, si bien es cierto, todavía no se conoce la cifra exacta que pudo haber pagado el '23' por el coche; sí es cierto que tiene no solo un alto costo de compra sino que también de mantenimiento, al ser esta marca y este modelo tan exclusivo.