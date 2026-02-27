Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez tiene encantados y sorprendidos a sus compañeros en Minnesota; solo elogios

James Rodríguez tiene encantados y sorprendidos a sus compañeros en Minnesota; solo elogios

Poco tiempo y algunos entrenamientos bastaron para que las miradas se centraran en el mediocampista colombiano, James Rodríguez, por su clase, calidad y técnica.

Por: AFP
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como jugador de Minnesota United
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como jugador de Minnesota United
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad