Barcelona vs. Villarreal, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de La Liga, ONLINE

Barcelona, líder de La Liga, quiere celebrar este sábado (16:15 CET) con un triunfo los 100 partidos del técnico Hansi Flick en el banquillo azulgrana ante un rival, el Villarreal de Marcelino García Toral, que encadena dos victorias como visitante contra el conjunto catalán.

Tras recuperar el primer puesto la pasada jornada aprovechando el pinchazo del Real Madrid ante Osasuna, el Barça afronta el doble reto de ganar al tercer clasificado en el Spotify Camp Nou dando un paso adelante en su juego antes de afrontar, el martes, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Si quiere jugar por segundo año consecutivo la final de la competición del KO, el defensor del título tendrá la difícil misión de remontar un 4-0 en contra. "Difícil, pero no imposible", ha insistido Flick en una semana en la que ha cumplido 61 años.



¿Dónde ver Barcelona vs. Villarreal, EN VIVO ONLINE?

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 10:15 a.m. (Colombia).

Estadio: Camp Nou.

Jornada: fecha 26.

Transmisión: Directv Sports / DGO.

Pero antes, el técnico germano, con un balance de 74 victorias, 9 empates y 16 derrotas, intentará redondear el 75% de triunfos con el Barça ante el Villarreal. Y lo hará sin el centrocampista Frenkie de Jong, que en el entrenamiento del jueves sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.



Sin el internacional neerlandés, un fijo en las alineaciones que estará entre cinco y seis semanas de baja, Flick deberá elegir quién acompaña a Pedro González 'Pedri' en la medular.

Los centrocampistas Marc Bernal y Marc Casadó serían las opciones más obvias para suplir al capitán azulgrana, pero no sería descabellado que el versátil zaguero Eric Garcia ocupara la posición de mediocentro, algo que ya ha hecho esta temporada.

En cualquier caso, la presencia de Pedri, que ante el Levante reapareció tras superar una lesión muscular, será fundamental en las próximas semanas.

Además de De Jong y de los también lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, Flick no podrá contar con el sancionado Gerard Martín, por lo que otra de las dudas que presenta la alineación es la del lateral izquierdo.