¿Cómo clasifica la Selección Colombia femenina Sub-20 al Mundial?; estas son las cuentas

La Selección Colombia femenina Sub-20 nunca bajó los brazos y obtuvo su recompensa. A pesar de que tuvo un mal inicio del hexagonal final, levantó cabeza y eso le permitió mantener vivo el sueño de hacerse con un cupo al Mundial. Recordemos que el Sudamericano de dicha categoría entrega cuatro plazas a la cita orbital del 2026.

El camino de la 'tricolor' empezó de gran manera, clasificando primera en el grupo A, donde ganó dos partidos (Venezuela y Uruguay) y empató dos (Chile y Paraguay). De esa manera, firmó ocho puntos y quedó en la parte más alta de la tabla. Además, fue el único equipo que no recibió goles en contra y marcó tres anotaciones.

Sin embargo, las cosas en la siguiente fase no resultaron como esperaba. Si bien el objetivo principal es clasifcar al Mundial, también se quería ser campeonas del certamen. Lo intentaron, pero el arranque no fue el mejor, ya que, en la primera fecha, la Selección Colombia femenina Sub-20 perdió 0-1 contra Ecuador, con un golazo.

Posteriormente, fue superada 0-1 por Brasil, lo que complicó aún más el panorama. Pero las dirigidas por Carlos Paniagua estaban decididas a no irse con las manos vacías de territorio paraguayo. Fue así como, en la fecha 3, firmaron un empate 1-1, justamente frente a las anfitrionas, y después derrotaron 2-0 a la 'vinotinto'.



Con cuatro puntos, la Selección Colombia femenina Sub-20 se olvidó de toda posibilidad de ser campeona, pues Brasil es líder con 10 unidades y solo queda una fecha. No obstante, las chances de hacerse con uno de los cupos al Mundial está latente, más cuando enfrenta a Argentina, rival directo, en la última jornada del hexagonal.

Si el equipo 'cafetero' gana, clasifica de inmediato y sin depender de nada ni nadie. Pero si empata, debe esperar que Paraguay o Venezuela no se impongan en sus juegos frente a Ecuador y Brasil, respectivamente. Por último, una derrota obliga a que la 'albirroja' pierda y la 'vinotinto' no gane, permitiéndole quedar en la cuarta plaza.



Tabla de posiciones del hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: fecha 4

1. Brasil - 10 pts. (+7)

2. Ecuador - 8 pts. (+2)

3. Colombia - 4 pts. (0)

4. Argentina - 4 pts. (-1)

5. Paraguay - 4 pts. (-4)

6. Venezuela - 2 pts. (-4)



Programación de la fecha 5 del hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20

Colombia vs. Argentina

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 4:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web).

Ecuador vs. Paraguay

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 4:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: DSports y DGO.

Brasil vs. Venezuela

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web).