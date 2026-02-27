Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 se puso interesante. A pesar de que Internacional de Bogotá sigue de primero, con 17 puntos y una diferencial de gol de +2, Once Caldas ganó y se subió hasta la segunda plaza, alcanzando la línea de las 16 unidades. De esa manera, le mete presión al equipo capitalino.
Y es que este viernes 17 de febrero, el 'blanco blanco' derrotó 3-0 a Boyacá Chicó, en el estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales, con goles de Jefry Zapata, por duplicado, y Dayro Moreno. Justamente, la fecha 9 nunca la va a olvidar el delantero, de 40 años, ya que se convirtió en el máximo goleador histórico de esta institución.
Recordemos que la novena jornada ya había arrancado con la goleada por 5-1 de Millonarios sobre Pereira, el pasado jueves 26 de febrero. De igual manera, Santa Fe y Fortaleza habían adelantado su enfrentamiento de esa fecha, hace unas semanas, y firmaron un empate 1-1, en el estadio Metropolitano de Techo.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Internacional de Bogotá
|8
|+2
|17
|2
|Once Caldas
|9
|+6
|16
|3
|Atlético Nacional
|6
|+11
|15
|4
|Pasto
|8
|+1
|15
|5
|América
|7
|+6
|13
|6
|Tolima
|8
|+3
|12
|7
|Junior
|7
|+2
|12
|8
|Bucaramanga
|7
|+6
|11
|9
|Deportivo Cali
|8
|+3
|11
|10
|Millonarios
|9
|+2
|11
|11
|Águilas Doradas
|7
|+1
|11
|12
|Llaneros
|8
|+1
|10
|13
|Santa Fe
|9
|-2
|10
|14
|Fortaleza
|8
|-3
|10
|15
|Jaguares
|7
|-5
|10
|16
|Medellín
|8
|-2
|7
|17
|Cúcuta
|8
|-4
|6
|18
|Deportivo Pereira
|8
|-8
|4
|19
|Boyacá Chicó
|9
|-9
|4
|20
|Alianza
|7
|-11
|3
Alianza vs. América de Cali
Día: sábado 28 de febrero.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
Jaguares vs. Junior de Barranquilla
Día: sábado 28 de febrero.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Jaraguay.
Publicidad
Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga
Día: sábado 28 de febrero.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Deportivo Pasto vs. Cúcuta Deportivo
Día: domingo 1 de marzo.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Libertad.
Publicidad
Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 1 de marzo.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Polideportivo Cincuentenario.
Deportes Tolima vs. Atlético Nacional
Día: domingo 1 de marzo.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Deportivo Cali vs. Llaneros
Día: domingo 12 de abril.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Palmaseca.