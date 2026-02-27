Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó

La parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 se puso interesante. A pesar de que Internacional de Bogotá sigue de primero, con 17 puntos y una diferencial de gol de +2, Once Caldas ganó y se subió hasta la segunda plaza, alcanzando la línea de las 16 unidades. De esa manera, le mete presión al equipo capitalino.

Y es que este viernes 17 de febrero, el 'blanco blanco' derrotó 3-0 a Boyacá Chicó, en el estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales, con goles de Jefry Zapata, por duplicado, y Dayro Moreno. Justamente, la fecha 9 nunca la va a olvidar el delantero, de 40 años, ya que se convirtió en el máximo goleador histórico de esta institución.

Recordemos que la novena jornada ya había arrancado con la goleada por 5-1 de Millonarios sobre Pereira, el pasado jueves 26 de febrero. De igual manera, Santa Fe y Fortaleza habían adelantado su enfrentamiento de esa fecha, hace unas semanas, y firmaron un empate 1-1, en el estadio Metropolitano de Techo.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 9

Posición Club PJ DG PTS 1 Internacional de Bogotá 8 +2 17 2 Once Caldas 9 +6 16 3 Atlético Nacional 6 +11 15 4 Pasto 8 +1 15 5 América 7 +6 13 6 Tolima 8 +3 12 7 Junior 7 +2 12 8 Bucaramanga 7 +6 11 9 Deportivo Cali 8 +3 11 10 Millonarios 9 +2 11 11 Águilas Doradas 7 +1 11 12 Llaneros 8 +1 10 13 Santa Fe 9 -2 10 14 Fortaleza 8 -3 10 15 Jaguares 7 -5 10 16 Medellín 8 -2 7 17 Cúcuta 8 -4 6 18 Deportivo Pereira 8 -8 4 19 Boyacá Chicó 9 -9 4 20 Alianza 7 -11 3

Millonarios vs. Pereira - Fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026. COLPRENSA.

Resultados de la fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026

Fortaleza 1-1 Santa Fe

Millonarios 5-1 Pereira

Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó

Programación de la fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026

Alianza vs. América de Cali

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.



Jaguares vs. Junior de Barranquilla

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Jaraguay.

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga

Día: sábado 28 de febrero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Deportivo Pasto vs. Cúcuta Deportivo

Día: domingo 1 de marzo.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Libertad.

Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá

Día: domingo 1 de marzo.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario.

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Día: domingo 1 de marzo.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Deportivo Cali vs. Llaneros

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.