"Luis Díaz es costeño, de Junior, pero también es colombiano; arropémoslo y disfrutémoslo"

Luis Díaz es la esperanza de la Selección Colombia para firmar una buena presentación en el Mundial 2026, junto a James Rodríguez. Su excelente presente en Bayern Múnich, sumado a lo que hizo en Liverpool y la magia que despliega cuando se pone la 'tricolor', lo ubican a la altura de las grandes figuras del fútbol.

Por eso, los elogios no se hacen esperar y más de sus compatriotas. En esta ocasión, Carlos Bacca habló con 'El Heraldo' y le dedicó unas palabras al guajiro, resaltando su carrera y refiriéndose a la buena decisión que tomó al salir de los 'reds' para arribar al equipo alemán, donde se ganó su lugar y es pieza clave con sus goles.

"Luis Díaz nunca nos deja de sorprender por lo que hace en Bayern. De hecho, en Liverpool también lo hizo muy bien, pero hubo un momento en el que no se le valoraba. Ese cambio a Alemania, a él le dio mucha motivación, porque allá sí le han dado toda la confianza que se merece, tanto el técnico como sus compañeros", expresó.

Pero no fue lo único y se animó a decir que "'Lucho' es de esos jugadores que te puede ganar un partido él solo, es la realidad. Te desequilibra, te hace gol, te marca, te lucha, te pelea, en fin". Sin embargo, el actual delantero de Junior de Barranquilla aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a quienes critican al guajiro.



Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, en un partido de la Selección Colombia AFP

Publicidad

"Hay algo claro y es que Luis Díaz nos demuestra cada fin de semana que es el mejor jugador nuestro. Yo lo que siempre he dicho es que sí, yo sé que él es costeño, del Junior, pero disfrutémoslo, apoyémoslo, porque también es colombiano, es nuestro, arropémoslo, porque queremos ver al mejor 'Lucho' en el Mundial", sentenció.

Recordemos que la Selección Colombia, tras el sorteo de la fase de grupos de la cita orbital, quedó con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo. Allí, el debut de la 'tricolor' está programado para el 17 de junio, a las 9:00 de la noche, contra los uzbekos.