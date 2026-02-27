Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz es costeño, de Junior, pero también es colombiano; arropémoslo y disfrutémoslo"

"Luis Díaz es costeño, de Junior, pero también es colombiano; arropémoslo y disfrutémoslo"

Previo al Mundial 2026, donde se espera que brille con la Selección Colombia, y en medio de su buena temporada con Bayern Múnich, salieron a respaldar a Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en el calentamiento previo a un partido
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en el calentamiento previo a un partido
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad