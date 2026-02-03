Bayern Múnich confirmó sensible ausencia de figura, por "enfermedad"; ¿es Luis Díaz?

Durante la jornada de este martes 3 de febrero, Bayern Múnich dio reveladora información respecto a una de las figuras goleadoras en el plantel, que durante esta temporada ha sido clave tanto a nivel local, como internacional.

El jugador en mención es Harry Kane, quien no hizo presencia en la práctica diaria del día, pensando en lo que será el encuentro frente a Hoffenheim, por el duelo correspondiente a la jornada número 21 de la Bundesliga.

“Harry Kane está ausente del entrenamiento hoy (martes) debido a enfermedad”, citó el corto comunicado de Bayern Múnich, en donde no se precisó exactamente la gravedad del asunto, dejando a la espera si para la siguiente jornada de entreno el atacante inglés nuevamente se ausentará o, por el contrario, regresará en óptimas condiciones.

ℹ️ @HKane fehlt heute krankheitsbedingt beim Training. — FC Bayern München (@FCBayern) February 3, 2026

En territorio alemán, pocas son las informaciones que existen referente al estado físico del goleador, quien también fue visto en las últimas horas para grabar un comercial; no obstante, todo es incierto hasta ahora.



“La rapidez con la que Kane vuelva a estar disponible para el Bayern dependerá de la evolución de su enfermedad. La ausencia del jugador de 32 años sería, en cualquier caso, un duro golpe. Nadie en la plantilla del Bayern, ni en la Bundesliga, tiene más goles (22) ni más puntos (28) que el incansable delantero”, informó el medio alemán ‘Kicker’, a través de su página web, dando detalles de la compleja situación.

Evidentemente, esta noticia no le cae bien ni a Luis Díaz, ni tampoco a Vincent Kompany. Sin embargo, teniendo en cuenta que el inglés es uno de los principales socios del guajiro en la parte ofensiva del conjunto 'bávaro', es claro que una ausencia de Kane para el siguiente duelo de Bundesliga, afectaría el juego y eficacia de Bayern Múnich en el ataque.

Habrá que esperar en las próximas horas a ver si Harry regresa a entrenamientos o, en su defecto, cuál podría ser el reemplazo que el estratega belga utilizaría en cancha para el encuentro del próximo domingo.