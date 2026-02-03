Síguenos en:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Bayern Múnich confirmó sensible ausencia de figura, por "enfermedad"; ¿es Luis Díaz?

Hace un par de horas, el cuadro 'bávaro' anunció mala noticia para la jornada de entrenamiento, de este martes, que ya genera un 'dolor de cabeza' para Vincent Kompany.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de feb, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz lamentando con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

