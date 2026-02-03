La Selección Colombia y el resto contra Brasil; se viene el Sudamericano femenino Sub-20

El Sudamericano Femenino Sub-20 empieza este miércoles en Paraguay con diez selecciones buscando uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, y con Brasil, que ha ganado todas las ediciones anteriores, como máxima aspirante al título. La Selección Colombia espera ser protagonista.

La primera fecha de la competición tendrá como plato fuerte el debut de la cabeza del Grupo A, Paraguay, ante su similar de Chile en Villa Elisa, a unos 15 kilómetros de la capital, Asunción.

Las locales son comandadas por la nueva joya del fútbol sudamericano, la atacante Claudia Martínez, que recientemente fichó por el Washington Spirit de la NWSL de Estados Unidos en una histórica transacción, que reportó al Olimpia paraguayo cerca de un millón de dólares.

Selección Paraguay femenina Sub-20. AFP

Esa misma jornada debutarán, también por la zona A, Uruguay y Venezuela. La Selección Colombia, último integrante del grupo, no verá acción este miércoles.



Así está el grupo B

La esperada primera presentación de la ‘Canarinha’, cabeza del grupo B, se producirá este jueves, cuando se vea las caras con Ecuador en Villa Elisa.



Brasil ganó las diez ediciones anteriores del sudamericano femenino Sub-20, demostrando un dominio de la categoría pocas veces visto.

A la ‘Verdeamarela’ solo se le escapó el trofeo de la edición de 2020, que se suspendió por la pandemia del coronavirus antes de que se disputara el hexagonal final.

Para entonces, Brasil marchaba con rumbo perfecto tras ganar de forma contundente sus cuatro partidos de la fase de grupos sin permitir goles en contra y con 14 dianas a favor.

Bolivia y Perú también debutarán este jueves en el grupo B, mientras que Argentina no verá acción ese día.

De acuerdo con la programación del torneo, las primeras tres clasificadas de cada grupo avanzarán a un hexagonal final, donde se enfrentarán en un formato de todas contra todas.

Tras esta última instancia, las cuatro mejor posicionadas obtendrán un cupo al Mundial de la categoría, que se celebrará entre el 5 y el 27 de septiembre del próximo año en Polonia.

Partidos de la primera jornada del Sudamericano femenino Sub-20:

Paraguay vs. Chile

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

Día: miércoles 4 de febrero

TV: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com

Uruguay vs. Venezuela

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

Día: miércoles 4 de febrero