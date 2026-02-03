Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y el resto contra Brasil; se viene el Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia y el resto contra Brasil; se viene el Sudamericano femenino Sub-20

Este miércoles rueda el balón en el Sudamericano femenino Sub-20, y el objetivo de la Selección Colombia y compañía es retar a la favorita Brasil. El torneo EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Por: EFE
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20
Instagram oficial de la Selección Colombia femenina

Publicidad

Publicidad

Publicidad