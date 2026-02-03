"En Junior jugar con mi ídolo Iván Valenciano fue una crema y con Jorge Bolaño hubo química"

"Después de Envigado, de varias temporadas, de algunas irregularidades, me dejaron ir a Deportes Quindío, con el profesor Juan Eugenio Jiménez. Mi carrera tuve un despegue allá y ahí fue cuando me fui para Junior, un grande del país". Con esa sentencia, Eudalio Arriaga describió el momento en el que su carrera deportiva se partió en dos.

Pese a que tuvo otros llamados de clubes de nuestro país, el exjugador antioqueño terminó armando maletas para irse a Barranquilla. "Me llamó 'el Zurdo' López para decirme: 'morenito, acá vas a ser feliz, vas a ser figura. Y bueno, al principio fue complicado consolidarme en Junior, me costó el calor; pero luego me fue bien".

Al 'Cojo' Arriaga lo recibieron jugadores de recorrido y reconocimiento en 1999 y posteriormente compartió con figuras. "En ese Junior estaban Víctor Pacheco, Francisco Cassiani, Araújo, Ronald Valderrama, Iván Valenciano, Jorge Bolaño, estaba Pazo (José María)", dijo Eudalio, en una amplia entrevista en nuestra sección el 'Anecdotario'.

¿Cómo le fue con Valenciano?

"Valenciano es mi llave, mi amigo, pensar en hacer esa dupla con él, me puso feliz. Mis respetos para el 'Gordo'. Ya juntarme con esa crema fue diferente, el perfume es mejor, como dice 'Teo' Gutiérrez. Llegué a un buen equipo, gracias a dios".



¿Y tenerlo al lado, verlo trabajar?

"Valenciano siempre fue y ha sido una persona admirable por su forma de ser, personalidad y ya en los partidos, en los entrenamientos era impresionante verlo definir con esa tranquilidad, un goleador nato".

Eudalio Arriaga en su paso por el Junior de Barranquilla. Archivo Colprensa

¿Así se entiende por qué hizo historia?

"Sí, sin duda. Es uno de los mis ídolos, el 'Gordo' siempre va a estar en mi ranking de los mejores".

También compartió con Jorge Bolaño...

"Sí, él me recibió. Me concentraba con él, compartí mucho, tuvimos una buena química, en esos 6 meses compaginé con Pacheco, con Jorge. Ellos me arroparon. Ya ahí después, se fue a Parma, pero cada vez que venía me contactaba y la verdad que fue un buen amigo".

¿Y su llave, el brasileño Marquiño?

"Con Marcos, una amistad grande. Yo conocí a su familia, a sus hermanos cuando venían a Barranquilla, a sus hijos lo vi crecer. Y en la cancha, no vi un jugador tan claro como Marcos".

