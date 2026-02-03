Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nuevas novedades del futuro de James Rodríguez; un club de la MLS "está en conversaciones"

Nuevas novedades del futuro de James Rodríguez; un club de la MLS "está en conversaciones"

Este martes se reportaron noticias sobre James Rodríguez y su próximo destino en lo deportivo. Desde Estados Unidos hablaron del '10' de la Selección Colombia.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez busca equipo para el 2026.
James Rodríguez busca equipo para el 2026.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad