Nuevas novedades del futuro de James Rodríguez; un club de la MLS "está en conversaciones"

James Rodríguez sigue buscando equipo para el 2026, año importante por el Mundial. Varios clubes alrededor del continente le han 'bajado el pulgar' al '10' por pretensiones económicas; ahora, surgen nuevas versiones de su siguiente destino deportivo. El fútbol de los Estados Unidos volvió a salir en el radar.

Luego de culminar su vínculo contractual con el Club León de México, el capitán de la Selección Colombia fue relacionado con Barcelona de Ecuador, Estudiantes de la Plata y Platense, pero en la prensa internacional precisaron que el volante tenía muchas exigencias no sólo en el tema monetario, también en otros aspectos. En Colombia lo vincularon con Millonarios, pero ahora su nombre volvió a sonar para otra escuadra de la Major League Soccer (MLS).

Así fue como Tom Bogert, especialista en el mercado de pases de la MLS y del importante diario 'The New York Times', precisó que Rodríguez Rubio está en conversaciones con un elenco que juega en la Conferencia Oeste.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, estará en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

"¡ÚLTIMA HORA! Minnesota United está en conversaciones para una sorprendente operación de gran éxito para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez, según fuentes", precisó de entrada Bogert, este martes, en su perfil de 'X'. Indicando a continuación que "sería fácilmente la estrella más grande que haya jugado para los 'Loons'".



Eso sí, el respetado comunicador no dio más detalles de estas nuevas novedades con respecto al futuro del '10' y capitán de la Selección Colombia.

Así que sólo queda esperar si las negociaciones entre el equipo de representantes de James Rodríguez y los dirigentes del Minnesota United llegan a buen puerto, y si el exReal Madrid por fin consigue equipo para este año, teniendo en cuenta que hay Mundial 2026, y James es una de las figuras de la Selección Colombia, combinado que espera hacer una buena presentación en Estados Unidos, México y Canadá.

Recordemos que el talentoso, de 34 años, es agente libre tras su paso por León, y podría llegar como uno de los jugadores franquicia que la MLS tendrá para la temporada 2026.

El Minnesota United aún cuenta con una plaza disponible, la de jugadores franquicia, y esta parecía inclinarse hacia la figura colombiana.