¿Amargo cumpleaños para Cristiano Ronaldo y Neymar? Ambos, con un ‘pie afuera’

Cristiano Ronaldo, delantero portugués del club Al Nassr, de Arabia Saudita, cumplirá 41 años de edad el jueves 5 de mayo de 2026, mientras que Neymar, atacante del Santos, de Brasil, llegará 34 años en el mismo día.

La coincidencia hace que los ojos del mundo se pongan sobre este par de figuras, que por ahora no tienen certeza acerca de lo que viene para ellos.



¿Cumpleaños feliz para ‘CR7’ y Neymar?

Mientras el popular ‘Bicho’ entró en rebeldía contra su propio club, el brasileño sigue sin ser incluido en la lista de su selección para la Copa del Mundo de 2026.

Es decir, a pocas de su cumpleaños, ambos dudan sobre su futuro, ya que Cristiano Ronaldo está protestando contra los dirigentes de su escuadra en Medio Oriente por la falta de fichajes de peso.

‘CR7’ se enojó porque el artillero francés Karim Benzema salió de Al-Ittihad hacia Al-Hilal y los mandamases de Al Nassr, según él, no se movieron de manera adecuada para quedarse con el ariete galo.



En consecuencia, se dice que su molestia es tan grande que, incluso, podría dejar su equipo, pese a tener contrato vigente y a su sueldo, el más alto del balompié saudí.

Entre tanto, Neymar no la pasa mejor si se tiene en cuenta que cada vez se aleja más su posibilidad de ir al Mundial de 2026. Los problemas físicos no lo dejan en paz, aún no está en plenitud de condiciones y, aunque juega con el Santos, el técnico de la Selección Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, dio declaraciones sobre que podrían ser una sentencia anticipada.

El estratega fue consultado sobre si llevaría a ‘Ney’ a la Copa del Mundo, frente a lo cual puso una drástica condición: “Si está al 100 % físicamente, no al 80 %”.

Resta esperar si en las pocas horas que faltan para el jueves 5 de febrero se arregla el panorama para ambos y pueden tener un festejo feliz.

Por ahora, Al Nassr se prepara sin Ronaldo para recibir al Al-Ittihad el viernes 6 de febrero en la fecha 21 de la liga saudí. ‘Ney’, por su parte, espera estar con el Santos en el clásico de local contra Sao Paulo del miércoles 4 del mismo mes por la segunda jornada de la Liga de Brasil.

Eso sí, Neymar no falla al Carnaval de Rio de Janeiro cuando está de cumpleaños, tradición que no se sabe si en esta oportunidad continuará.



¿Cuándo y cuantos años cumplen Cristiano Ronaldo y Neymar?

El portugués 'CR7', exfigura del Real madrid, nació el 5 de febrero de 1985 en la isla Madeira, en el oceáno Atlàntico, por lo cual cumplirá 41 años de edad.

A su vez, Neymar, exestrella del Barcelona, llegó al mundo el 5 de febrero de 1992 en la localidad de Mogi das Cruzes, Estado de Sao Paulo, por lo cual se alista para su cumpleaños 34.