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Gol Caracol  / Benfica anunció la salida de una de sus estrellas; emotivo video de despedida para el sudamericano

Benfica anunció la salida de una de sus estrellas; emotivo video de despedida para el sudamericano

Se trata de Nicolás Otamendi, quien terminó su contraro con el Benfica, donde es consideraod un ídolo y era el capitán del equipo. Entre lágrimas, el argentino dejó un sentido mensaje.

Por: EFE
Actualizado: 17 de may, 2026
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Benfica Richard Ríos y Nicolás Otamendi

El Benfica anunció este domingo la salida de su capitán, el argentino Nicolás Otamendi, con la publicación de un video en el que el central se despide de sus compañeros tras el último partido al servicio del club.

En su sitio web y redes sociales, el Benfica mostró el discurso de Otamendi en el vestuario tras la victoria de este sábado frente al Estoril (1-3) en la última jornada de la Liga Portugal, en el que dijo, entre lágrimas, estar "eternamente agradecido".

Neymar Santos Brasil
Gol Caracol

Neymar lloró en himno de Brasil, a falta de un día para saber la convocatoria para el Mundial 2026

"Este fue mi último partido con el Benfica... Me quedo con momentos lindos. (...) Fueron años de competición linda, con grupos hermosos", afirmó Otamendi.

"Estoy eternamente agradecido a un club que me abrió las puertas y que me trató de maravilla desde el primer día. Quiero agradecer a todos ustedes por apoyarme en todo momento, por estar conmigo en cada momento de mi carrera", añadió.

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El porteño agregó que gracias al Benfica logró el éxito alcanzado al servicio de la selección de Argentina.

"Esta camiseta me dio la oportunidad de competir para poder ganar un Mundial y una Copa América. Eso me mantenía exigente y alegre, venir acá y compartir esos momentos con ustedes", comentó.

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El contrato de Nicolás Otamendi, de 38 años, vence el próximo junio y tanto el entrenador como el presidente del Benfica, José Mourinho y Rui Costa, respectivamente, han expresado públicamente su deseo de que continúe.

Otamendi lleva con las 'águilas' desde 2020 y en seis temporadas ha ganado una Liga, dos Supercopas y una Copa de la Liga.

A lo largo de su carrera ha pasado por Vélez Sarsfield, Valencia, Manchester City y el máximo rival del Benfica, el Oporto.

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