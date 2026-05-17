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Gol Caracol  / Ciclismo  / Einer Rubio y su enojo, tras la etapa 9 del Giro de Italia: "fue un poco malo de su parte"

Einer Rubio y su enojo, tras la etapa 9 del Giro de Italia: "fue un poco malo de su parte"

Después de haber sido parte de la fuga y haber estado a poco de luchar por la victoria, Einer Rubio se quedó con las manos vacías y lanzó críticas a unos rivales.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de may, 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, fue protagonista en la etapa 9 del Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard se impuso en solitario en la etapa 9 del Giro de Italia 2026, con final en el alto de Corno alle Scale, sumando su segunda victoria en su primera presencia en la 'corsa rosa'. Dos llegadas en alto, dos victorias: el danés es sin duda el hombre fuerte del Giro, al tiempo que administra sus esfuerzos.

Tras imponerse el viernes en el Blockhaus con 13 segundos de ventaja sobre Felix Gall, el danés repitió en las alturas de la estación de Emilia-Romaña, superando esta vez al austríaco por 12 segundos. Sin gastar un vatio de energía de más, se negó incluso a dar relevos al corredor del Decathlon en los dos últimos kilómetros de la ascensión final.

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El jefe de filas del Visma, dos veces vencedor del Tour de Francia, se acercó al líder de la general, el portugués Afonso Eulálio, que llegó en quinta posición a unos 40 segundos y que podría perder su 'maglia rosa' el martes en la única contrarreloj de la carrera, de 42 kilómetros, entre Viareggio y Massa.

"Estamos donde queríamos estar. Estoy bien situado en la clasificación general. Hasta ahora, todo va bien para nosotros", explicó Vingegaard. Y quien también habló fue Gall, afirmando que "el equipo ha hecho un trabajo increíble para controlar la escapada, es un placer rodar con tipos tan fuertes".

Einer Rubio (Movistar Team) estuvo en la fuga de la etapa 9 del Giro de Italia 2026

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Ahora, Einer Rubio, quien hizo parte de la fuga del día y estuvo a pocos kilómetros de luchar por la victoria, también analizó la jornada. "Íbamos al límite. Giulio Ciccone llegó de atrás, con algo de fuerza, después nos pusimos a tope y sabíamos que el pelotón nunca nos dio tanta ventaja, así que era complicado. Vinimos a intentarlo y se dio todo", afirmó de entrada.

"La idea era luchar, pero no nos dejaron tanto tiempo de distancia en la fuga. No sé, supongo que el Visma quería ganar u otro equipo, no lo sé, pero me parece un poco malo de su parte. Cada quien hace su carrera, nosotros hicimos la nuestra y ese fue el resultado", sentenció en charla con Diego Alberto, periodista de Caracol Sports y enviado especial a territorio europeo.

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