Once Caldas y los primeros jugadores que no van más; 'Arriero' Herrera tomó decisiones

Once Caldas quedó eliminado en cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I a manos del Junior de Barranquilla, luego de perder 3-2 en el marcador global, y a pesar de que tuvo la chance de llevarlo a los penaltis, Dayro Moreno falló un cobro desde los once pasos, en la última jugada del partido de vuelta.

Pero el equipo dirigido por Hernán 'Arriero' Herrera empieza a tomar decisiones de cara al segundo semestre donde quieren seguir siendo protagonistas del fútbol colombiano, así como en el actual campeonato, en el que clasificaron a los playoffs y dieron de qué hablar, más allá de la rápida derrota en 'cuartos'.



Primeros jugadores que salen de Once Caldas

A través de sus redes sociales, este domingo 17 de mayo, el equipo de Manizales confirmó los dos futbolistas que ya no seguirán en la institución, de cara a los próximos compromisos en este año 2026.

"Once Caldas S. A. informa a la opinión pública, hinchas y medios de comunicación que los jugadores Deinner Quiñones y Kevin Cuesta han finalizado su etapa como integrantes de nuestra institución", se leyó en el comunicado, para luego agregar que "el club agradece su disposición y profesionalismo durante el tiempo en el que hicieron parte del plantel profesional, y les desea éxitos en sus próximos proyectos deportivos y personales".

Se espera que en los siguientes días y semanas se puedan dar más salidas del Once Caldas, así como la oficialización de los nuevos refuerzos, en un equipo liderado por la experiencia y los goles de Dayro Moreno, quien tiene contrato vigente aún y seguirá como capitán del cuadro de Manizales.



De hecho, el atacante tolimense cerró la Liga BetPlay 2026-I con 10 anotaciones, cuatro de ellas de penalti, en los 22 compromisos que disputó con el 'Blanco Blanco'. Además, dio una asistencia. Las víctimas de Dayro en el primer semestre del fútbol colombiano fueron Águilas Doradas, Millonarios, Pasto, Cali, Boyacá Chicó, Fortaleza, Jaguares y Cúcuta.