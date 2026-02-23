Radical decisión de la UEFA con Gianluca Prestianni por caso de racismo contra Vinícius Jr

El argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, ha sido suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida.

La decisión se ha adoptado después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina y por la "presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio".

Información en desarrollo...