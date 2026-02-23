Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Radical decisión de la UEFA con Gianluca Prestianni por caso de racismo contra Vinícius Jr

Radical decisión de la UEFA con Gianluca Prestianni por caso de racismo contra Vinícius Jr

Este lunes, la UEFA emitió una sorpresiva determinación sobre Gianluca Prestianni, tras el hecho ocurrido en el juego Benfica vs. Real Madrid, en la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de feb, 2026
Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.
Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.
Getty Images.

