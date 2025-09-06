Publicidad

Gol Caracol  / Bolivia, ¡atento!; de la mano de Carlo Ancelotti, Brasil ya se prepara para ir a El Alto

Bolivia, ¡atento!; de la mano de Carlo Ancelotti, Brasil ya se prepara para ir a El Alto

El cuadro 'verde', que viene de perder contra la Selección Colombia, aferra sus últimas esperanzas de clasificar al Mundial, venciendo a la 'canarinha' en territorio boliviano.

Selección Bolivia podría guardar jugadores contra Selección Colombia.jpg
Selección Bolivia, ¿guardará jugadores para partido contra Brasil?
Foto: FBF.
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 04:31 p. m.
Editado por: Gol Caracol