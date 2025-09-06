Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi; ¿quién ha anotado más goles con sus selecciones?

Cristiano Ronaldo aceleró hacia los históricos 1000 goles con un doblete ante Armenia, igual que João Félix, que también hizo dos, en la goleada ante Armenia, en el inicio de ambos equipos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El cómodo triunfo luso, favorito del Grupo F que completan Hungría e Irlanda, alargó la cosecha anotadora de su astro, Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años acumula ya 942 dianas oficiales. Solo 58 le separan del registro legendario de los 1000.

Sobresalió Ronaldo y João Félix. Ambos compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudí. El exdelantero del Atlético Madrid y Barcelona, abrió el marcador en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, de Ereván, con un cabezazo en el minuto 9 tras un pase desde la banda derecha del también exbarcelonista João Cancelo.

Once minutos más tarde, Portugal aumentó su ventaja con otro tanto, esta vez anotado por Cristiano con el pie derecho, después de una asistencia del defensa de Al Hilal saudí Rúben Neves. Y a la media hora, Cancelo la afianzaba aún más metiendo el balón en el fondo de la red, aprovechando una cierta confusión en el área.

La oportunidad más clara que tuvo Armenia en la primera parte fue un tiro libre errado por el mediocentro Eduard Spertsyan, que salió muy desviado de la portería de Diogo Costa tras tocar la barrera.

Cristiano Ronaldo durante un partido con Portugal AFP

La segunda mitad tampoco empezó muy bien para Armenia, ya que apenas habían pasado unos segundos cuando Cristiano hizo el doblete con un disparo desde fuera del área contra el centro de la red que no pudo parar el guardameta armenio Henri Avagyan.

El capitán luso fue relevado en el 56' por el delantero del Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, quien a los cinco minutos de saltar al césped hizo una asistencia a João Félix que acabó en gol de un taconazo.

En la segunda mitad, de nuevo, la ocasión más clara para Armenia fue otro tiro libre, disparado por Hovhannes Harutyunyan, que fue abortado sin dificultad por Diogo Costa.

Tras ganar a Armenia, la selección portuguesa, que está en el grupo F, donde también juegan Hungría e Irlanda, parte hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a los húngaros.



Cristiano le ganó el pulso a Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un partido preparatorio entre Argentina y Portugal Getty Images

De acuerdo con la información de 'MisterChip', Cristiano Ronaldo está a tres goles de romper un nuevo registro en su carrera deportiva, ya que con el doblete frente a Armenia quedó a dos tantos de igualar al exjugador guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador de las clasificatorias a la Copa del Mundo.

El guatemalteco suma 39 anotaciones, mientras que el ‘Bicho’ alcanzó 37. Por su parte, Lionel Messi aparece en la tercera posición con 36 goles, pero no podrá igualar al portugués, pues disputó su último partido de Eliminatoria el pasado 4 de septiembre en la victoria 3-0 sobre Venezuela en Buenos Aires y no estará en la última jornada frente a Ecuador.

A nivel de selecciones, Lionel Messi acumula 114 goles oficiales con Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo registra 138 anotaciones.

