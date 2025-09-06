Richard Ríos no le teme al éxito en Benfica y llena de ilusión a los hinchas con sus palabras

El nombre de Richard Ríos ha tomado gran relevancia en el fútbol internacional. Su fichaje por el Benfica de Portugal fue una de las operaciones más destacadas del último mercado de transferencias en Europa. El club luso pagó una cifra cercana a los 27 millones de euros al Palmeiras de Brasil por el mediocampista colombiano, convirtiéndolo en uno de los traspasos más costosos del fútbol portugués en 2024 y, a la vez, en uno de los más importantes para un jugador cafetero en los últimos años.

A sus 25 años, el volante nacido en Vegachí (Antioquia), ha construido una carrera ascendente que lo llevó del fútbol brasileño al balompié europeo, donde espera consolidarse en una institución de la grandeza del Benfica. Pese a que su inicio ha sido de adaptación, el colombiano ya cuenta con minutos valiosos que demuestran la confianza que el cuerpo técnico deposita en él.

En lo que va de la temporada, Ríos ha disputado ocho partidos oficiales con las 'águilas' en todas las competiciones. Aunque todavía no registra goles ni asistencias, su presencia en el mediocampo ha sido clave para el equilibrio del equipo. Su capacidad de recuperación, despliegue físico y orden táctico lo perfilan como un jugador con gran proyección en el fútbol europeo.



¿Qué dijo Richard Ríos de su presente en Benfica?

Richard Ríos (20) en acción de juego con Benfica frente a Fenerbahçe. X de @SLBenfica

Con la Selección Colombia ya clasificada a la Copa del Mundo de 2026, Ríos se encuentra concentrado con el combinado nacional para el duelo frente a Venezuela, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En medio de este contexto, el mediocampista concedió declaraciones a la prensa portuguesa, en las que habló de su adaptación al Benfica y del sueño que vive como futbolista profesional.

“He soñado con todo lo que me está pasando e incluso con cosas más grandes, pero me guardo mis sueños para mí y los lograré, como he logrado muchos antes. Acabo de llegar a un club muy importante y espero lograr muchas cosas maravillosas”, expresó el jugador antioqueño.

Richard Ríos: “Sonhei com tudo o que está a acontecer-me e com outras coisas ainda maiores, mas guardo os sonhos para mim e vou conquistá-los, como já conquistei muitos. Acabei de chegar a um clube muito importante e espero fazer muitas coisas lindas.” pic.twitter.com/iOI1VLswN6 — DS24 (@DS24PT) September 6, 2025

¿Cómo le fue a Richard Ríos en su último partido con Colombia?

El presente de Richard Ríos no solo pasa por el Benfica, sino también por la Selección Colombia, donde se ha consolidado como pieza importante en el mediocampo. En la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial de 2026, el combinado 'tricolor' venció con autoridad 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

En dicho compromiso, Ríos fue titular y disputó los 90 minutos. Su actuación fue destacada, con una calificación de 7,2 puntos, según Sofascore, ratificando su solidez en la recuperación de balón y su capacidad para darle equilibrio al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.