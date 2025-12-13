Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Bolivia se alista para buscar el cupo al Mundial 2026; atención a convocatoria para partido

Bolivia se alista para buscar el cupo al Mundial 2026; atención a convocatoria para partido

Perú será el rival de Bolivia para un duelo preparatorio antes de terminar el año, para que el DT Óscar Villegas trabaje con el objetivo de ir al Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad