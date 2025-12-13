Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Javier Suárez no hay quién lo pare con el Sporting Lisboa; vea el gol del colombiano

A Luis Javier Suárez no hay quién lo pare con el Sporting Lisboa; vea el gol del colombiano

El delantero' cafetero' sigue imparable en el fútbol luso y, ahora, en una nueva jornada del Liga, volvió a reportarse con el Sporting Lisboa. ¡Qué golazo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad