A Luis Javier Suárez no hay quién lo pare con el Sporting Lisboa; vea el gol del colombiano

El colombiano sigue imparable en el fútbol portugués y, este sábado, nuevamente se reportó con gol en el duelo entre Sporting Lisboa y AVS.
A los 32 minutos de partido, el colombiano se reportó en campo rival, definiendo con una gran calidad, poniendo una pelota imbatible para el golero contrario, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0 de Sporting.
De esa manera, Luis Javier Suárez encaminó un triunfo que, para el entretiempo, ya iba 3-0 de manera parcial.
GOLO
L. Suárez 32'
I Liga (#14) | Sporting (1)-0 AVS
Todos os vídeos 👉 https://t.co/kO3I4bt9jA pic.twitter.com/rhqhSzCANh