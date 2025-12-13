Yerson Mosquera no tuvo suerte: su autogol significó la derrota de Wolverhampton con Arsenal

Arsenal sudó para llevarse los tres puntos en el partido, a priori, más sencillo del calendario. Contra el colista, un Wolverhampton Wanderers que ha capturado sólo dos puntos en 16 jornadas, el equipo de Mikel Arteta necesitó dos goles en propia puerta, uno de ellos en el tiempo de prolongación, para mantener vivo su liderato.

Con dos tiros en el pie, uno de Sam Johnstone y otro de Yerson Mosquera, en el tiempo añadido, tres minutos después de que el Wolves hubiera empatado y soñara con rascar un empate, el Arsenal solventó una tarde de muchos nervios en el Emirates Stadium.

Yerson Mosquera, defensa central colombiano de Wolves, en el juego frente a Arsenal, por la Premier League AFP

Vea el autogol de Yerson Mosquera, en Arsenal vs. Wolverhampton, por Premier League

Goal 🥅 "Arsenal 2 - 1 Wolverhampton"



⚽️ 90+4' Yerson Mosquera (own goal)

