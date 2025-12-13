¿Cuál es el precio de las boletas para la final de vuelta entre Tolima y Junior, por Liga?

Horas después de que el Deportes Tolima cayera por 3-0 frente a Junior en el estadio Metropolitano, por la gran final de ida de la Liga BetPlay; ahora el mismo cuadro ‘pijao’ hizo destacado anuncio a través de sus redes sociales, que tiene pendientes tanto a los hinchas del ‘vinotinto y oro’, como a los del ‘tiburón’.

Y es que, pensando en lo que será el partido definitivo del próximo martes 16 de diciembre, el conjunto ibaguereño sacó los precios de la boletería para la final de vuelta, en su etapa 3, que beneficia a quienes adquirieron también el abono del próximo año.

No obstante, dentro de las especificaciones, también destacan los valores de los tiquetes para el público general, que desde este domingo, lunes y martes podrán empezar a comprar.

¿Cuáles son los precios de las boletas para la final Tolima vs. Junior?

Cabe destacar que, antes del duelo frente a Junior el pasado viernes; Tolima anunció varias etapas de venta de los tiquetes, en los que la primera y segunda tenían un combo especial, donde se compraba el abono para 2026, sumado a la boleta de la gran final de vuelta que se jugará en Ibagué, el próximo martes.



Para quienes no quisieran comprar el abono de una vez, y solamente quisieran adquirir la boleta suelta de la final, tendrían que esperar hasta este domingo 14 de diciembre, cuando el club saque a la venta las boletas sueltas, únicamente del partido.

Ahora, como dato importante, es importante recalcar que, solo por el 13 de diciembre, quienes compraron la boleta con el abono en la etapa 1 y 2, que iba desde el 9 al 12 del mismo mes; entonces tienen la posibilidad de comprar dos tiquetes sueltos para la gran final del martes, adicionales a lo que ya habían comprado anteriormente. Esto, con un precio inferior al del público general.

En esta etapa 3, para la tribuna de sur quedaría en $92.000 pesos colombianos, en norte $108.000, en oriental $183.000, en occidental general $254.000 y en occidental numerada $312.000.



¿Qué precio tendrán las boletas en la final de vuelta, para el público general?

A diferencia de los valores en la etapa 3, para la etapa 4 que ya es para el público en general, a precio full, hay varios cambios.

Para la tribuna sur, el tiquete tendrá un costo de $114.000 pesos colombianos, en norte valdrá $135.000, en oriental $228.000, en occidental general $318.000 y en occidental numerada $390.000.

El encuentro, programado para el martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro, tendrá inicio a las 7:30 p.m. (hora colombiana).