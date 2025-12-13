Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuál es el precio de las boletas para la final de vuelta entre Tolima y Junior, por Liga?

¿Cuál es el precio de las boletas para la final de vuelta entre Tolima y Junior, por Liga?

De cara a lo que será el duelo entre 'pijaos' y 'tiburones'; por parte del equipo ibaguereño ya anunciaron los precios para la final de este martes 16 de diciembre.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la final de Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la final de Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad