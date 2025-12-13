Flamengo, con Jorge Carrascal, ya le mete presión al PSG; finalista de Copa Intercontinental

El Flamengo brasileño selló este sábado su pasaporte para la gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, al vencer por 2-0 al Pyramids egipcio en un tenso y disputado encuentro en el Estadio Ahmad bin Ali, de Catar.

Con goles de Léo Pereira y Danilo, gracias a dos asistencias del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el monarca de la Libertadores logró superar la resistencia del batallador Pyramids y se ganó el derecho de enfrentarse al coloso europeo, el Paris Saint-Germain (PSG), en una final en la que se coronará al nuevo campeón del mundo.

Tras varios ataques flamenguistas, el primer gol llegó a los 23 minutos, cortesía de Léo Pereira, que recibió un pase del '10' del Mengão y cabeceó el balón en el área chica al fondo de la red.

Después del gol, los dirigidos por Filipe Luís tuvieron más la pelota pero bajaron la intensidad, mientras que el Pyramids se mantuvo conservador y a la espera.



Sin embargo, en los últimos cinco minutos de la primera parte, los once de Krunoslav Jurčić reaccionaron, lograron el control de la pelota y obligaron al portero Agustín Rossi a intervenir con acierto en al menos dos ocasiones claves para mantener el cero.

Publicidad

La más clara se dio sobre el final del primer tiempo, gracias a un pase de Blati Touré a Fiston Mayele, quien superó en velocidad a Danilo, y remató a la portería, pero el portero argentino apareció para evitar el empate.

La ilusión de los africanos duró poco ya que, a inicios de la segunda parte, el uruguayo tiró un centro al segundo palo y Danilo selló el marcador con un remate de cabeza al palo izquierdo del arquero Ahmed El-Shenawy, que no ofreció mucha resistencia.

Publicidad

El Pyramids, campeón africano, demostró, a pesar de contados errores, una solidez defensiva y complicó la salida de balón carioca en el segundo tiempo.

FIMMMMMMMMMMMMM DE JOGO EM DOHAAAAAAAAAAAAAAAA! NA MISTURA DO BRASIL COM EGITO, O MENGÃO TEVE CHARME, JOGOU BONITO E COM GOLS DE LÉO PEREIRA E DANILO, O COLOSSAL CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO VENCE O PYRAMIDS E TÁ NA FINAL DO MUNDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL!



AGORA, É PELO MUNDO DE… pic.twitter.com/MdL780RIZg — FL4MEN9O (@Flamengo) December 13, 2025

A media hora del final, el congoleño Mayele, autor del triplete contra el Al Ahli saudí que los depositó en esta instancia, se despegó de la marca de Léo Pereira y pateó de frente ante Rossi, aunque sin éxito.

A cinco minutos del pitido final, el técnico brasileño honró su promesa y amortizó la holgada victoria para darle unos minutos en cancha a Pedro quien, a pesar de sus dos meses fuera de los campos de juego por diversas lesiones, conquistó dos llegadas peligrosas al área rival.

Con esta victoria, el Flamengo, que se adjudicó la Copa Challenger, avanzó a la final de la Copa Intercontinental, donde le espera el PSG, actual campeón de la Liga de Campeones.

Publicidad

El choque, que medirá a dos de los equipos con mayor poderío ofensivo del mundo, se disputará el próximo miércoles 17 de diciembre, también en el Estadio Ahmad bin Ali, a las 17.00 GMT.

- Ficha técnica:

Publicidad

2. Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro (m.60, Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (m.75, Nicolás de la Cruz), Giorgian de Arrascaeta (m.75, Luiz Araújo); Jorge Carrascal (m.85, Pedro), Gonzalo Plata y Everton Cebolinha (m.60, Bruno Henrique). Entrenador: Filipe Luís.

0. Pyramids: Ahmed El-Shenawy; Mohamed Chibi, Mahmoud Marei, Ahmed Samy, Mohamed Hamdy; Mohanad Lasheen, Ahmed Atef (m.88, Marwan Hamdi), Blati Touré (m.73, Mohamed Reda), Mahmoud Zalaka (m.81, Mostafa Fathi), Mostafa Ziko (m.73, Ewerton) y Fiston Mayele. Entrenador: Krunoslav Jurčić.

Goles: 1-0, m.23: Léo Pereira; 2-0, m.51. Danilo.

Arbitro: El catarí Abdulrahman Al-Jassim, que amonestó a Mahmoud Marei, Ahmed Atef y Mahmoud Zalaka.

Publicidad

Incidencias: semifinal de la Copa Intercontinental de fútbol, que otorga la Copa Challenger, entre el Flamengo brasileño, campeón de la Copa Libertadores, y el Pyramids egipcio, monarca de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol 2024-2025, disputado en el estadio Ahmad bin Ali, Al Rayán de Catar.