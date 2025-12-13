Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Rafael Nadal tuvo que pasar por el quirófano; desde España revelaron todos los detalles

Rafael Nadal tuvo que pasar por el quirófano; desde España revelaron todos los detalles

A pesar de que ya se retiró del tenis a nivel profesional, el español Rafael Nadal, quien es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia, fue operado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Rafael Nadal, extenista profesional, en una rueda de prensa durante un Roland Garros
Rafael Nadal, extenista profesional, en una rueda de prensa durante un Roland Garros
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad