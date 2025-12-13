Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Maluma sorprendió en final de Copa BetPlay: llegó con camiseta de Nacional al Atanasio Girardot

Maluma sorprendió en final de Copa BetPlay: llegó con camiseta de Nacional al Atanasio Girardot

En el juego de ida, entre el 'verdolaga' e Independiente Medellín, el reconocido artista de música urbana, Maluma, dijo presente y no tuvo problema en compartir con la gente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Hinchas de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, para la final de Copa BetPlay contra Medellín
Hinchas de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, para la final de Copa BetPlay contra Medellín
