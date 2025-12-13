Maluma sorprendió en final de Copa BetPlay: llegó con camiseta de Nacional al Atanasio Girardot

Después del partido de ida de la final de la Liga BetPlay II-2025, donde Junior de Barranquilla ganó 3-0 a Deportes Tolima, fue momento de la Copa BetPlay. Allí, Atlético Nacional e Independiente Medellín se vieron las caras y, por eso, nadie se quiso perder ni un detalle de este compromiso. Prueba de ello fue que se agotó boletería y, de paso, varias figuras dijeron presente, como el caso de Maluma.

El cantante de música urbana y quien es considerado como uno de los más reconocidos en Colombia y el mundo, se dejó ver en los alrededores del estadio Atanasio Girardot. A través de las redes sociales, se observaron videos y fotos de Juan Luis Londoño Arias, que es su verdadero nombre, con la camiseta del 'verde paisa', firmando camisetas, posando para fotos y disfrutando cada instante.

Atlético Nacional en el partido contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Así se le vio a Maluma en la final de Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín