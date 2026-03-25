Bolivia vs. Surinam, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, el repechaje al Mundial 2026

La Selección Bolivia sueña con regresar a un Mundial. Su primera participación fue en Uruguay 1930, donde no superó la primera fase; posteriormente, dijo presente en Brasil 1950, con el mismo resultado: primera fase. Esas dos presentaciones se dieron no precisamente porque hubiera clasificado en su confederación, ya que dicho sistema se instauró desde la edición de 1954.

Justamente, cuando tuvo que luchar por hacerse con el cupo, no lo consiguió sino hasta 1994 para el Mundial de Estados Unidos. En aquel entonces, 'la verde' finalizó segunda, detrás de Brasil y superando a Colombia, que fue tercera. Ya en la cita orbital, su desempeño no fue el mejor, ya que se fue en primera ronda, producto de dos derrotas y un empate en la fase de grupos.

Desde entonces, se han disputado siete ediciones de las Copas del Mundo (Francia 1998, Cora y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) en las que Bolivia brilló por su ausencia. Para su fortuna, esa espera podría llegar a su final en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y es que está a dos pasos de hacerse con un cupo en ese Mundial.

En las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia terminó séptima, con 20 puntos, lo que le permitió hacerse con el único cupo que recibe Conmebol para los repechajes. Las selecciones que clasificaron de manera directa fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, mientras que Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminadas y deberán esperar hasta el 2030.



Así las cosas, 'la verde' tendrá que medir fuerzas, de entrada, con Surinam. Este compromiso está programado para este jueves 26 de marzo, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio BBVA, en territorio mexicano. La transmisión del juego del repechaje al Mundial 2026, para Colombia, está a cargo de la televisión cerrada, es decir, de WIN+, donde podrá verlo EN VIVO.

Jugadores de la Selección Bolivia celebran su clasificación al repechaje al Mundial 2026 AFP

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¿A qué hora y dónde ver Bolivia vs. Surinam, EN VIVO?

Día: 26 de marzo.

Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: BBVA (Guadalupe, Nuevo León, México)

Transmisión: Win+.

Ahora, el ganador de esta llave, entre Bolivia y Surinam, no asegurará todavía su presencia en el campeonato del mundo, con sede en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y es que, el 31 de marzo, deberán enfrentar a Irak, quien aguarda por el vencedor de dicha serie. Allí, quien se imponga, clasificará al Mundial y hará parte del grupo I, junto con Francia, Senegal y Noruega.