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Gol Caracol  / Bolivia vs. Surinam, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, el repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs. Surinam, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, el repechaje al Mundial 2026

Después de haber finalizado séptima en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Bolivia se ganó el derecho de jugar la repesca a la cita orbital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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La Selección Bolivia jugará el repechaje en busca de un cupo al Mundial 2026
La Selección Bolivia jugará el repechaje en busca de un cupo al Mundial 2026
AFP

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