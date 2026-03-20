Camilo Vargas no solamente es el arquero de Colombia, también jugó de local de cara al Mundial 2026

El Mundial 2026 esta cada vez más cerca y los combinados están puliendo los detalles no sólo en el término de la conformación de las plantillas, sino también en la sede de concentración que tendrán en la cita orbital. En este último aspecto, la Selección Colombia 'echa ojo', y Camilo Vargas fue anfitrión de lujo.

El bogotano no sólo es el arquero titular de la 'tricolor', ya que también fue el encargado de promocionar y dar el 'tour' por las instalaciones del Atlas, su club en México, para que sea la 'casa de la selección' en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas. Vargas destacó la infraestructura y la amabilidad de los habitantes de Guadalajara para que el 'staff' liderado por Néstor Lorenzo, se incline por el estado tapatío.

Lo cierto es que al exSanta Fe le consultaron en rueda de prensa sobre esta visita de Colombia, de la que él fue partícipe, interrogándole si sabía la decisión final.

"Es que sí vinieron a visitar, estuve presente en la visita, ellos quedaron muy contentos, muy asombrados de la infraestructura que teníamos, de las oportunidades que teníamos para podernos desarrollar previa a una competencia mundialista. Las condiciones que tiene la academia, que creo que son de primer nivel, pero no te podría decir a ciencia cierta si es oficial o si no. No, ha dependido ni tengo conocimiento de esa información", expresó el guardameta de la Selección Colombia.



Recordemos que la 'amarilla' quedó ubicada en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y además del ganador del repechaje intercontinental (isputado entre Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia.

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Los juegos contra Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional serán en territorio mexicano, mientras que contra los lusos el lugar establecido es Miami, en los Estados Unidos.

'ESTUVE PRESENTE EN LA VISITA (DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA), QUEDARON MUY CONTENTOS DE LAS CONDICIONES DE LA ACADEMIA' 👏🇨🇴



Camilo Vargas contó cómo fue la inspección del equipo cafetalero en las instalaciones rojinegras 🤯



📹: @FernandoLaraTV #CentralFOX pic.twitter.com/zW6CLLKrl1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 20, 2026

Otras declaraciones de Camilo Vargas:

Camilo Vargas, gran ausente en convocatoria de la Selección Colombia. Foto: Atlas FC.

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- Sobre el próximo reto en la Liga de México

"Nuestra mente y nuestro deseo está en Querétaro. Creo que es uno de los pilares que también hemos tenido, ir paso a paso, e ir rival tras rival; entregar la mejor energía posible en cada fecha, y creo que hoy tenemos una oportunidad para para seguir haciéndonos fuertes en casa, a pesar de que hayamos perdido el invicto de casa. Entonces, es una gran oportunidad para seguir aferrados a sus puestos de liguilla que tanto hemos querido en torneos anteriores".