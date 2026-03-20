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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Camilo Vargas no solamente es el arquero de Colombia, también jugó de local de cara al Mundial 2026

Camilo Vargas no solamente es el arquero de Colombia, también jugó de local de cara al Mundial 2026

El golero de la Selección Colombia fue anfitrión de lujo en las últimas horas, todo pensando en una importante decisión de la 'tricolor' para el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia.
Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia.
AFP

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