A la FIFA se le formó un 'problemón' por el Mundial 2026; ya se habla de denuncias

Euroconsumers y el colectivo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) han denunciado a la FIFA ante la Comisión Europea por abuso de su posición de monopolio para imponer precios excesivos y condiciones y procesos de compra opacos e injustos para el Mundial 2026.

En un comunicado remitido a EFE, Euroconsumers aseguró que la FIFA ha utilizado su poder de monopolio para imponer condiciones que nunca serían aceptables en un mercado competitivo y denunció que ha identificado seis abusos: precios desorbitados, publicidad engañosa, precios variables, técnicas de presión y doble beneficio.

En concreto afirma que las entradas más baratas disponibles para la final parten de 4.185 dólares, siete veces el coste de la localidad más económica para la final del Mundial 2022, y que las más baratas para esta edición, anunciadas a 60 dólares, estaban prácticamente agotadas cuando se pusieron a la venta.

En su escrito también cuestiona que haya precios variables, sin límite y sin transparencia, ya que algunas entradas subieron un 25 % entre fases de venta, así como falta de transparencia, porque en el momento de la compra no se conoce la localización de los asientos, ni el mapa del estadio, y, a menudo, no hay derecho a reembolso o derecho limitado.



Igualmente denuncia técnicas de presión por el envío de correos electrónicos a los aficionados que anunciaban un "acceso exclusivo" a una ventana de venta "limitada", algo que no se ajusta a la realidad y genera una urgencia artificial para hacer la compra, y que la FIFA desaconseja el uso de otras plataformas de reventa y dirige a su web, donde se debe pagar una comisión del 15 %, que aumenta el coste total. En una entrada de 800 $, la FIFA obtiene 240 $ adicionales, añade.

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Euroconsumers, OCU y las asociaciones de aficionados al fútbol europeo (Football Supporters Europe) y la española FASFE reclaman precios claros, estables y justos que protejan a los consumidores y favorezcan un acceso inclusivo al evento y reclama a la Comisión Europea que actúe de inmediato con una serie de órdenes a la FIFA.

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Entre ellas, que deje de usar precios dinámicos en las entradas vendidas a aficionados del Espacio Económico Europeo durante el resto del Mundial y que congele los precios para la fase de ventas prevista en abril a los niveles anunciados por la FIFA en diciembre de 2025.

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También que publique, al menos 48 horas antes de la apertura de la ventana de abril, el número de entradas disponibles y su ubicación exacta en el estadio y que respete los derechos de los consumidores tanto en el mercado primario como en el secundario de entradas.

Euroconsumers recordó que reúne a cinco organizaciones nacionales de consumidores y representa a más de 6 millones de personas en Italia, Bélgica, España, Polonia, Portugal y Brasil, y que es la asociación de consumidores líder a nivel mundial en información, servicios personalizados y defensa de los derechos de los consumidores.

También explicó que la información hecha pública este martes ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU y que su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.