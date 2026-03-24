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Gol Caracol  / A la FIFA se le formó un 'problemón' por el Mundial 2026; ya se habla de denuncias

A la FIFA se le formó un 'problemón' por el Mundial 2026; ya se habla de denuncias

A menos de 80 días para el inicio del certamen orbital, la FIFA está pasando por una compleja situación, debido a una reciente denuncia que se ha vuelto noticia.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Trofeo Mundial FIFA: sorteo de grupos tendrá segunda parte; hora y fecha.jpg
La segunda parte del sorteo de podrá ver en vivo por TV.
Foto: FIFA.

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